Zwei Hochkaräter zur Aushilfe in Dillingen

Siebter wurde die SSV Dillingen in der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisliga West und war somit hinter dem FC Lauingen zweitbestes Landkreisteam. Wobei die Kreisstädter vor allem in der Rückrunde gut performten. Was sich das Team um den neuen Trainer Thomas Holzapfel in der am vergangenen Wochenende gestarteten (die SSV war spielfrei) Saison 2024/24 ausrechnen darf, zeigen wir im letzten Kick-off-Check dieses Sommers auf.

Coach & Co.

Mit dem renommierten Thomas Holzapfel (59), der in der vergangenen Frühjahrsrunde den Bezirksligisten TSV Gersthofen zum souveränen Klassenerhalt geführt hat, konnte die SSV Dillingen einen neuen Mann für die Kommandobrücke verpflichten. Auch sehr zur Freude des Vereinsvorsitzenden Christoph Nowak. Holzapfel folgt auf das Spielertrainertrio Berat Kasumi, Alexander Kinder und Felix-Adrian Körber. Es sei der ausdrückliche Wunsch des Trios an den Verein gewesen, einen richtigen Typen, der die Dinge von der Trainerbank aus regelt, als neuen Coach zu holen. Alle drei Ex-Coaches bleiben genauso wie Routinier Dominik Riedinger auch in dieser Spielzeit als Führungsspieler mit an Bord.

Hin & Weg

Der frühere B-Junioren-Bundesligaspieler des FC Augsburg, Daniel Kraft (22), stößt vom Kreisklassenabsteiger TSV Steppach zu den Kreisstädtern. Mit dem auch in der Innenverteidigung einsetzbaren Alban Nuraj (24) vom Nord-Kreisligisten SSV Höchstädt wurde eine klassische „Neun“ verpflichtet, der in Dillingen wohnhafte Ahmet Güngör (23) und Berkan Yilmaz (24), beide früher im Nachwuchs des Landesligisten FC Gundelfingen tätig, kommen vom Kreisklassisten Türk Genclerbirligi Günzburg. Viel versprechen sich Nowak und Holzapfel auch von Bartosz Stachelski.

Jetzt in Dillingen wohnhaft

Der 34-jährige Pole war zuletzt beim hessischen Oberligisten SV Neuhof aktiv, wohnt seit einiger Zeit in Dillingen und steht nach einer komplizierten Zehen-OP im Mannschaftstraining. Aufgrund der in Vorbereitungsphase aufgetretenen Verletzungsproblematik und des nicht nur in Dillingen beinahe schon traditionellen Urlaubsdilemmas zum Saisonstart hat Christoph Nowak noch einmal kurzfristig und prominent nachgelegt: Zumindest im August werden die Ex-Gersthofener Tobias Hildmann und Okan Yavuz (beide 30), die Bayernliga- beziehungsweise Landesligaerfahrung aufweisen, aushelfen. Beide waren bereits seit mehr als sechs Monaten inaktiv und konnten somit ablösefrei an die Donau wechseln. Von Marcel Hander (23), der sich dem Ligarivalen FC Lauingen angeschlossen hat, hatte sich die SSV bereits in der Endphase der Vorsaison getrennt. Und Balázs Zsidó (21) sucht sein sportliches Glück künftig beim A-Klassisten SSV Peterswörth.

Glücks- & Sorgenkinder

Abwehrchef Michael Hildmann verletzte sich bereits im ersten Testspiel am Meniskus, befindet sich aber nach inzwischen erfolgreicher Arthroskopie auf einem guten Weg zurück und könnte bereits zum Auftaktspiel gegen den SC Altenmünster am zweiten Spieltag (zum Saisonstart hatte die SSV spielfrei) wieder auf dem Platz stehen. Somit könnte er rasch vom Sorgen- zum Glückskind mutieren. Genauso sieht es bei Berkan Yilmaz aus, der nach seiner Blinddarm-Operation bereits wieder fit ist. Bei anderen Neuzugängen gestaltet sich die Lage weniger rosig: Alban Nuraj erlitt bei einem Betriebs-Fußballturnier eine Wadenverletzung, Daniel Kraft wurde von seinem Arbeitgeber Bundeswehr zu einem Einsatz im Raum Berlin abkommandiert und fehlt bis in den September hinein. Bei einem Trainingsunfall erlitt Adonis Isufi eine Bänderverletzung im Ellbogen, bei ihm muss abgewartet werden, inwieweit sich das Gelenk nach seinem Urlaub stabilisiert hat.

Tests & Taktik

Dem 0:16 gegen den Regionalligisten FC Bayern München II folgte ein 2:5 beim gleichklassigen TSV Merching. Gegen den Mitfavoriten der Bezirksliga Nord, den SV Wörnitzstein-Berg, setzte es eine 0:5-Heimniederlage, die man nach einer harten Trainingswoche freilich richtig einzuschätzen weiß. Nach dem 3:3 gegen den TSV Welden bezwang man zum Abschluss der Testphase den Kreisklassisten TSV Wasserburg relativ ungefährdet mit 4:1. Coach Holzapfel bevorzugt grundsätzlich das 4-3-3-System.

Start & Ziel

„Wir tun gut daran, diese für meine Begriffe noch einmal stärker gewordene Liga, die ich von der Zusammensetzung her für extrem attraktiv einschätze, demütig anzunehmen“, so SSV-Chef Christoph Nowak. Am Ende möchte er mit seinem Team einen Platz besser dastehen als in der Vorsaison. Will heißen, Rang sechs sollte mindestens herausspringen. „Das wird aber beileibe kein Selbstläufer, man muss von Anfang an hellwach sein“, warnt Nowak. Die beiden Anfangsgegner der SSV, der SC Altenmünster (H) und der TSV Burgau (A), gehören beileibe nicht zu den Hochkarätern der Liga. Als Titelfavoriten sieht Nowak die SpVgg Wiesenbach, dicht gefolgt vom SC Bubesheim. Die beiden Bezirksliga-Absteiger SSV Glött und FC Gundelfingen II werden seiner Einschätzung nach erst einmal ankommen müssen und mit dem Titelrennen eher nichts zu tun haben. Mit dem SV Neuburg/Kammel komme aus der Kreisklasse West 1 eine nicht zu unterschätzendes Mannschaft hinzu, und auch Mitaufsteiger Scheppach werde die Liga mit seinem Top-Torjäger Georghe-Daniel Azamfirei durchaus bereichern. Das erste Landkreis-Derby bestreiten die Dillinger am 31. August gegen den FC Lauingen.

Prognose

Die SSV Dillingen hat sich in den vergangenen Monaten sukzessive verstärkt und hat nun mit den Last-Minute-Verpflichtungen von Tobias Hildmann und Okay Yavuz personell nochmals bedeutend nachgelegt. Wenn es dem manchmal polarisierenden Vereinsboss Christoph gelingt, die beiden Ex-Gersthofer für ein längeres Engagement zu überzeugen, dann ist mehr als der angepeilte sechste Tabellenplatz möglich. Am Ende könnten die Kreisstädter durchaus bestes Landkreisteam werden. Ins Titelrennen dürfte das Team trotz Trainerfuchs Thomas Holzapfel jedoch nicht mit eingreifen. Es sei denn, ihm gelingt es, die sehr unterschiedlichen Charaktere innerhalb der Mannschaft noch enger zu vereinen.