Zwei junge Ladendiebinnen auf frischer Tat in Dillingen erwischt

Zwei 17-jährige Ladendiebinnen sind am Montag in einem Verbrauchermarkt in Dillingen erwischt worden. Das Personal konnte die beiden dabei beobachten, wie sie während ihres Aufenthalts im Laden Nahrungsmittel verzehrten und die Verpackung entsorgten. An der Kasse bezahlten sie daraufhin lediglich ihre übrigen Einkäufe, ohne den Kaufpreis von circa zwei Euro für die verzehrten Nahrungsmittel zu entrichten.

Gegen die Mädchen wird nun ermittelt

Sie wurden daraufhin beim Verlassen des Kassenbereichs vom Personal angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Eine Streife der Dillinger Polizei nahm daraufhin den Sachverhalt auf und übergab die beiden Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigen. Gegen die beiden 17-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet. (AZ)