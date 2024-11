Zwei Klassikstars auf der Dillinger Bühne

Am letzten Wochenende im November findet traditionell das Winterkonzert der Orchestervereinigung Dillingen statt. Klassikfans kommen an diesem Abend voll auf ihre Kosten, denn mit dem Orchester unter der Leitung von Ludwig Hornung treten eine Solistin und ein Solist auf, die sonst die Konzertsäle der Metropolen füllen. Cellist Maximilian Hornung wird gemeinsam mit dem Dillinger Ensemble das Cellokonzert in C-Dur von Joseph Haydn spielen. Sarah Christian, Violine, und Ludwig Hornung, Viola, sind im zweiten Teil unter dem Dirigat von Maximilian Hornung die Solisten in der „Sinfonia concertante“ von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören.

Maximilian Hornung, geboren 1986 in Augsburg, gehört zu den weltweit führenden Cellisten seiner Generation. Er ist Gewinner des Deutschen Musikwettbewerbs und 1. Preisträger des ARD-Wettbewerbs sowie zweimaliger ECHO-Preisträger. Als Solist konzertiert er regelmäßig mit so renommierten Klangkörpern wie beispielsweise dem London Philharmonic Orchestra, dem Pittsburgh Symphony Orchestra, dem Indianapolis Symphony Orchestra, dem Tonhalle Orchester Zürich, dem Orchestre National de France, den Wiener Symphonikern, dem Swedish Radio Symphony Orchestra, dem WDR Symphonieorchester Köln, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, den Bamberger Symphonikern und vielen anderen. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen Anne-Sophie Mutter, Hélène Grimaud, Igor Levit oder Lisa Batiashvili, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Seit 2017 unterrichtet Maximilian Hornung an der Hochschule für Musik und Theater München eine eigene Cello-Klasse. Immer häufiger wird er auch als Dirigent engagiert.

China, Japan, Südamerika und USA

Mit der gebürtigen Augsburgerin Sarah Christian kommt die derzeitige 1. Konzertmeisterin des Oslo Philharmonic Orchestra nach Dillingen. Sie tritt als Solistin und Kammermusikerin auf und konzertiert auch immer wieder mit ihrem Ehemann Maximilian Hornung. Sarah Christian hat bei mehreren internationalen Wettbewerben gewonnen, darunter auch beim ARD-Musikwettbewerb. Sie wird regelmäßig als Konzertmeisterin zu Projekten in großen Orchestern eingeladen, so etwa beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Concertgebouw-Orchester Amsterdam, der Kammerakademie Potsdam und dem BBC Symphony Orchestra. Lange Jahre war sie 1. Konzertmeisterin bei der Kammerphilharmonie Bremen.

Als Solistin konzertierte sie in vielen Ländern Europas sowie in China, Japan, Südamerika und den USA. Mit dem Bayerischen Staatsorchester hatte Sarah Christian 2018 ihr Debüt in der Carnegie Hall. Das von ihr neu gegründete „Franz Ensemble“ nimmt selten gespielte Kammermusik auf. Das erste Album wurde mit dem „Opus Klassik“ 2020 ausgezeichnet.

Am ersten Advent-Wochenende in Dillingen

Dass die beiden Solisten am ersten Advent-Wochenende im beschaulichen Dillingen auftreten, ist dem Umstand zu verdanken, dass der Vater des Cellisten einen runden Geburtstag feiert: Ludwig Hornung, gebürtiger Dillinger, der seit 2015 die Orchestervereinigung leitet, war von 1985 bis 2020 Konzertmeister der Augsburger Philharmoniker. Da er neben der Violine auch Viola studiert hat, freut er sich besonders, mit seiner Schwiegertochter die „Concertante“ spielen zu dürfen.

Info: Das Konzert findet am Samstag, 30. November, um 19 Uhr im Stadtsaal Dillingen statt. Karten zum Preis von 15 Euro/ Schüler und Studenten 10 Euro sind im Vorverkauf beim Bürgerbüro oder online unter reservix.de erhältlich.