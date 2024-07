Zwei Unfälle in Dillingen: Schaden verursacht und dann geflüchtet

In der Zeit von 18. bis 24. Juli ereignete sich in der Vorstadtstraße in Dillingen eine Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten schwarzen BMW X1 an der Fahrertür und am vorderen Stoßfänger. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Er hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro.

Die Dillinger Polizei ermittelt

Zu einer weiteren Unfallflucht ist es im Zeitraum von Mittwoch bis zum Freitag ebenfalls in der Dillinger Vorstadtstraße gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten grauen Seat Leon an der Stoßstange vorne links. Der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt in beiden Fällen nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)