Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Dillinger Krankenhausausschuss billigt weiteres Geld für Finanzierung der Kreiskliniken

Landkreis Dillingen

Krankenhausausschuss billigt weiteres Geld für Finanzierung der Kreiskliniken

Der Landkreis Dillingen rechnet für 2025 noch mit einem Defizit von 17 Millionen Euro. Ab 2026 soll das anders aussehen, doch es werden weitere Millionen gebraucht.
Von Christina Brummer
    • |
    • |
    • |
    Für die Kreiskliniken wird es auch in den kommenden beiden Jahren Finanzspritzen vom Landkreis brauchen. Die Zusage, die Kliniken in dieser Zeit zu sichern, soll am Montag im Kreistag gegeben werden.
    Für die Kreiskliniken wird es auch in den kommenden beiden Jahren Finanzspritzen vom Landkreis brauchen. Die Zusage, die Kliniken in dieser Zeit zu sichern, soll am Montag im Kreistag gegeben werden. Foto: Christina Brummer (Archivbild)

    Am Mittwoch hat der Krankenhausausschuss im Landratsamt Dillingen Beschlüsse gefasst, die das Überleben der Kreiskliniken über das Insolvenzverfahren hinaus sichern sollen. Am Montag muss noch der Dillinger Kreistag zustimmen. Der Ausschuss winkte weitere Millionen für die Anschlussfinanzierung und den Umbau in Wertingen fast geräuschlos durch. Ausschussmitglied Christoph Mettel (CSU) wies am Ende der Sitzung auf die „Tragweite der in Rekordzeit getroffenen Entscheidung“ hin.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden