Krankenhausausschuss billigt weiteres Geld für Finanzierung der Kreiskliniken

Am Mittwoch hat der Krankenhausausschuss im Landratsamt Dillingen Beschlüsse gefasst, die das Überleben der Kreiskliniken über das Insolvenzverfahren hinaus sichern sollen. Am Montag muss noch der Dillinger Kreistag zustimmen. Der Ausschuss winkte weitere Millionen für die Anschlussfinanzierung und den Umbau in Wertingen fast geräuschlos durch. Ausschussmitglied Christoph Mettel (CSU) wies am Ende der Sitzung auf die „Tragweite der in Rekordzeit getroffenen Entscheidung“ hin.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krankenhausausschuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis