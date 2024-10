Diese Premiere macht Lust auf mehr. Die beiden Organisatoren Alexander Hirsch und Manuel Ninic haben mit der Dillinger Musiknacht einen Volltreffer gelandet. In sieben Lokalen der Kreisstadt legten in der Nacht zum Samstag angesagte Discjockeys auf. Die Stimmung war ausgelassen, und die Kneipen waren am Freitagabend voll.

