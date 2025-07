Die Orgel als leidenschaftliche Stimme der menschlichen Seele

Etwa 150 Personen fanden am Samstag den Weg zur 5. Orgelmatinee des Dillinger Orgelsommers in die Dillinger Basilika, um dem ehemaligen und langjährigen Ingolstädter Münsterorganisten Franz Hauk zu lauschen. Mit Werken von Johann Sebastian Bach und Julius Reubke präsentierte dieser ein Konzert, das sowohl musikalisch als auch geistlich tief beeindruckte.

Hauk eröffnete mit Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge c-Moll (BWV 546). Mit seinem melancholischen Grundton erklang es seinerzeit auch bei Lady Dianas Trauergottesdienst. Zwischen Präludium und Fuge bettete Hauk Bachs bekanntes Choralvorspiel „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (BWV 645) und setzte dadurch Akzente eines aufblitzenden Hoffnungsschimmers und der endzeitlichen Erwartung. Die Anklänge dieses im Advent gerne gesungenen Kirchenliedes erinnerten daran, dass die Wiederkunft Gottes allzeit erwartet werden soll. Die Melodiestimme erklang solistisch im durchdringenden Cromorne (Krummhorn), begleitet von tänzerischen Prinzipalklängen. Für die anschließende Fuge wählte der Organist eine klare, kräftige Registrierung, so dass die Bach’sche Polyphonie in der kunstvollen Stimmführung transparent zum Ausdruck kam.

Pfarrer Heinrich: „Gott hat die Macht, den Unterdrückten Recht zu verschaffen“

Obwohl Julius Reubke (1834-1858) nur 24 Jahre alt wurde, gehört er doch zu den bedeutenden Komponisten in der Zeit der Orgelromantik. Seine Große Sonate c-Moll „Der 94. Psalm“ vollendete er ein Jahr vor seinem Tod während seines Studiums bei Franz Liszt in Weimar. Angeregt von Liszts Orgelfantasie „Ad nos, ad salutarem undam“ ist Reubkes Komposition sinfonische Dichtung und Programmmusik gleichermaßen. Sie gilt als ein, wenn nicht das, Hauptwerk der romantischen Orgelmusik. Reubke legte den vier Sätzen ausgewählte Verse von Psalm 94 zugrunde: „Herr Gott, des die Rache ist, erscheine. Erhebe dich, du Richter der Welt!“ Inhaltlich gehe es dabei um das „ungeheure Unrecht der Welt“, erläuterte Stadtpfarrer Harald Heinrich in seiner Begrüßung. Psalm 94 bringe den Schmerz und die Wut über dieses Unrecht zum Ausdruck; „Gott hat die Macht, den Unterdrückten Recht zu verschaffen“, so Heinrich.

Dem Organisten empfiehlt Reubke: „Bei Ausführung dieser Sonate kommt [es] sehr auf die richtige Wahl und Mischung der einzelnen Stimmen an. Zur vollkommenen Darstellung gehört eine Orgel mit mindestens 3 Manualen.“ Bei der Interpretation Franz Hauks waren alle Bedingungen bestens erfüllt. Hauk, der Historische Aufführungspraxis an der Hochschule für Musik und Theater in München lehrt, bewies durch seine Interpretation tiefe Kenntnis von Reubkes Klangideal und spielte das monumentale Stück in einem Tempo, das zum Glück dem Ausdruck den Vorrang vor übertriebener Schnelligkeit gab. Er arbeitete die Vertonung der Psalmverse in ihrer inhaltlichen Emotionalität durch geschickte Wahl der Klangfarben heraus.

Das „Wüten der Gottlosen“ war im Allegro con fuoco mit dunklen Trompeten, der Steigerung der Dramatik und eruptiven Akkorden und Bewegungen ebenso deutlich zu hören wie die „Bekümmernis im Herzen“ und die „göttlichen Tröstungen“ im schwebenden, ruhigen Adagio. Kunstvoll ausgearbeitet war der dramatische Schlusssatz Allegro, der mit virtuosen Manualbewegungen die Zuversicht auf Gottes Hilfe ausdrückt.

Das beeindruckte Publikum spendet einen langen Applaus

Wenn Johann Sebastian Bach Recht hat, dass das Ziel aller Musik „nur Gottes Ehre und Recreation des Gemüths“ sein soll, dann traf dies für Franz Hauks Konzert in hohem Maße zu. Ein Meister an der Orgel zeigt sich nicht nur im virtuosen Spiel, sondern auch in der Kunst der Wahl der Register und Klangfarben. In beidem demonstrierte Franz Hauk Meisterschaft und erhielt dafür einen langen Applaus vom tief beeindruckten Publikum.