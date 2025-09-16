Dillinger Orgelsommer: Viva Espana beim „Finale Furioso“

Was haben Papst Leo XIV. und Pedro Alberto Sanchez gemeinsam? Beide gehören dem Augustinerorden an und sprechen Spanisch. Pedro A. Sanchez hat als Augustinerpater zudem die Musik zu seiner Leidenschaft gemacht. Der Organist und Kapellmeister des Königlichen Klosters El Escorial in Madrid ist ein international gefragter Musiker. Jetzt gab er sein Debüt in der Basilika St. Peter in Dillingen und beschloss mit einem abwechslungsreichen Programm den 19. Dillinger Orgelsommer.

Tänzerisch war der Einstieg mit „Gallardas I“ von Juan Bautista Cabanilles (1640-1691). Bewegte Läufe entführten im edlen höfischen Tanzschritt in die spanische Barockzeit und klangen mit krachenden Trompeten aus. Mit Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge D-Dur (BWV 532) folgte ein Werk des mitteldeutschen Barockmeisters. Sanchez gab durch fein abgestimmte Registrierungen und dynamische Abstufungen die Musik des Thomaskantors souverän und stilsicher zum Besten.

Das Stück, das in der Dillinger Basilika zu hören war, spiegelte pure Lebensfreude

Ganz im galanten Stil erklangen die nächsten beiden Stücke: Sanchez präsentierte eine Komposition eines seiner Amtsvorgänger, nämlich Padre Antonio Solers (1729-1783), der seit 1757 Kapellmeister von El Escorial war. Dessen Sonata 104, ein kleines Stück, das auf dem Cembalo wie auf der Pfeifenorgel seine Reize entfaltet, spielte er schwungvoll allein auf den Manualen. Im Dreivierteltakt sangen die Orgelpfeifen Giovanni Morandis (1777-1856) Rondo con imitatione de Campanelli (Rondo mit Glockenimitation). Das verspielte Stück mit heiterem Charakter, Leichtigkeit und Eleganz imitierte Glocken- und Hörnerklänge, bestach mit seinem Charme und seinen reichen Verzierungen und spiegelte pure Lebensfreude.

Den Schlusspunkt setzte der Spanier mit César Francks Final op. 21. Dieses Werk der französischen Orgelsymphonik erinnerte mit seinen markanten Quartintervallen oberflächlich an eine Feuerwehrsirene. Die für diese Musik typischen Zungenstimmen entfalteten ein charakteristisches Klanggemälde, das in kräftigen Trompetenklängen gipfelte. Frohe Gesichter und Standing Ovations des zahlreich erschienenen Publikums waren der Lohn für Sanchez‘ Darbietungen, der sich mit einer kleinen Zugabe bedankte.

Seinen Dank für das Gelingen der gesamten Konzertreihe drückte auch Stadtpfarrer Monsignore Heinrich allen Besucherinnen und Besuchern des Orgelsommers aus. Besonders erwähnte er den Förderverein Dillinger Basilikakonzerte unter der Leitung von Gertrud Olbrich, Orgelbaumeister Norbert Bender und den künstlerischen Leiter der Reihe, Axel Flierl. Ihm sei es seit vielen Jahren ein Herzensanliegen, dass der Orgelsommer jedes Jahr erneut ein Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern ist.

Ein Besucher reiste bis aus dem Inntal zum Dillinger Orgelsommer an

Voll des Lobes war auch Hugo Pförtner, der bis aus Kiefersfelden aus dem Inntal nach Dillingen angereist war. „Es hat sich wieder gelohnt – wie jeden Samstag“, äußerten zwei treue Besucherinnen, die zum Stammpublikum gehören. Und Oberbürgermeister Frank Kunz, der auch zum Abschlusskonzert gekommen war, resümierte: „Der Orgelsommer ist immer wieder ein kulturelles Highlight im Kulturkalender der Stadt Dillingen. Danke dafür an alle Beteiligten!“

Petrus meinte es gut, so dass die Veranstaltung bei schönstem Spätsommerwetter auf dem Basilikaplatz bei einem Stehempfang, gesponsert von der Firma Kitzinger, ausklingen konnte.