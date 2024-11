Dillinger Theresia-Haselmayr-Schule feiert ihren Schulleiter

Am 60. Geburtstag von Schulleiter Jürgen Stella war die Theresia-Haselmayr-Schule in diesen Tagen in festlicher Stimmung: Die gesamte Schulgemeinschaft hatte sich an diesem besonderen Tag in der voll besetzten Turnhalle versammelt, um ihrem beliebten Rektor ein unvergessliches Fest zu bereiten.. In der Mitte stand ein prächtiger Thron, der extra für den Jubilar angefertigt wurde. Ein abwechslungsreiches Programm sorgte für eine stimmungsvolle Feier. Die erste Überraschung war das Geburtstagslied in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Italienisch), das von der gesamten Schulgemeinschaft gesungen wurde.

Ein Flashmob bringt die Halle in Dillingen zum Beben

Die Klassen 1 bis 4 trugen fröhliche Lieder voller bester Wünsche und ein eigens verfasstes Gedicht vor. Ein Flashmob, an dem sich Schüler aus verschiedenen Klassen beteiligten, brachte die Halle zum Beben. Die Schüler tanzten mit viel Freude und Energie und rissen die Zuschauer mit ihrem Elan mit. Ein Highlight war das Klavierstück von Alessandro aus der 9. Klasse. Am Ende des Programms richtete der Jubilar einige Worte an die Schulgemeinschaft. Er bedankte sich bei seinen Schülern und Kollegen für die schöne Feier und die vielen Glückwünsche.

Als Geschenk hat sich die Theresia-Haselmayr-Schule etwas ganz Besonderes einfallen lassen. In Anlehnung an den Namen „Stella“ – Stern – haben alle Klassen je einen einzigartigen Stern gestaltet. Zusammen ergeben diese Sterne ein strahlendes Kunstwerk, das laut Pressemitteilung der Schule Wertschätzung und Verbundenheit zum Ausdruck bringt. (AZ)