Inge Grein-Feil ist auf der Suche nach dem "Ritter auf dem weißen Pferd"

Inge Grein-Feil, die Vorsitzende des Dischinger Vereins Freunde schaffen Freude, gibt ihren Posten Ende April auf. Jetzt sucht sie einen geeigneten Nachfolger.

Im Jahr 1984 gründeten Inge Grein-Feil und ihr Mann Siggi Feil den Verein Freunde schaffen Freude. Jetzt, 40 Jahre später, muss Grein-Feil aus gesundheitlichen Gründen den Vereinsvorsitz abgeben. Und damit auch ihr Lebenswerk. Mit seinem Verein hat das Ehepaar viele einsame, kranke und behinderte Menschen unterstützen können. Mit der Begegnungsstätte Arche setzen die "Freunde" auch kulturelle Impulse. Nun ist Grein-Feil auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger, der ihr Werk weiterführt.

Die Idee zu dieser Aktion ist Grein-Feil bei ihren Aufenthalten in Brasilien gekommen. Dort habe sie die Zusammenkunft von Alt und Jung, von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund miterlebt. Dieses "Handeln aus dem Herzen und dem Bauch heraus" hat sie so fasziniert, dass sie es – zurück in Deutschland – auch hier umsetzen wollte. Ihre auf Deutschland zugeschnittene Aktion Freunde schaffen Freude begann zuerst ganz klein mit einem Treffen in Heidenheim. Die Idee fand bald mehr Anhänger, bis im Jahr 2000 auch eine eigene Gruppe in Dillingen gegründet wurde. Inzwischen hat der Verein knapp 440 Mitglieder. Mit Veranstaltungen wie Spaziergängen, Grillfesten oder gemütlichem Beisammensein wollen sie freundschaftliche Beziehungen zwischen den Menschen fördern.

Gabi Bartsch und Steffi Zengerle unterstützen den neuen Vorsitzenden

"Ich fühle mich im Herzen immer noch jung", betont Grein-Feil und richtet ihre farbenfrohe Brille. Sie habe ihre Position als "Frau an der Spitze auf der Basis christlicher Nächstenliebe und Humor" sehr genossen und wollte eigentlich noch ewig weiterarbeiten. Doch sie müsse einsehen, dass auch sie irgendwann älter wird und sie ihre Gesundheit über ihre Leidenschaft als Vereinsvorsitzende stellen muss. Diese Position kann sie jedem ans Herz legen, denn es sei eine sehr erfüllende Aufgabe. "Man muss nur mit Herzblut dahinterstehen", betont Grein-Feil. Ihr Traum-Nachfolger oder die Nachfolgerin soll in Ergänzung mit dem Vorstandsteam und dem Arche-Team arbeiten können und vor allem hinter den Leitgedanken der "Freunde" stehen.

Insgeheim hofft sie noch auf den "Ritter auf dem weißen Pferd". Es dürfe aber auch eine Ritterin sein und das Pferd dürfe auch gegen ein Auto getauscht werden, gibt Fein-Greil zu.

Die Herausforderung des Amtes sei es, "Gelder ins Haus zu bringen und dabei die Ideale eines menschenwürdigen Miteinanders im Auge zu behalten und mit Leben zu erfüllen". Außerdem muss der oder die neue Vorsitzende den Verein nach außen vertreten und ihn repräsentieren, offen und vor allem überparteilich sein.

Denn Grein-Feil und ihrem Mann ist es schon immer wichtig gewesen, unter anderem als gutes Beispiel der Nächstenliebe voranzugehen, dabei aber nicht zu missionieren. Abgesehen davon steht der Person ein aktives Team zur Verfügung, das viele Aufgaben übernimmt. Im vergangenen Jahr sind Gabi Bartsch als Geschäftsführerin und Steffi Zengerle zum Verein dazugestoßen. Zengerle kümmert sich um alles, was mit Kultur zu tun hat.

Die "Freunde" sind in Heidenheim, Dillingen und Aalen aktiv

Wenn Grein-Feil auf ihr Lebensprojekt zurückschaut, ist sie am meisten stolz darauf, dass es ihr und ihrem Mann gelungen sei, aus dem Nichts ein so "phänomenal gutes Netzwerk" aufzubauen: Zwischen Menschen, denen sie helfen, und den Menschen, die helfen. Und das über die Grenzen der Landkreise Heidenheim, Dillingen und den Altlandkreis Aalen hinaus. Während der ganzen Jahre sei die schöne Seite der Arbeit wesentlich intensiver gewesen als die Schwere, betont auch Ehemann Siggi Feil. Währenddessen lebten die beiden für ihre Arbeit nach dem Motto "Gutes tun und sehen, wofür". Doch Grein-Feil merkt an, dass dieses Motto auch umgekehrt gilt: "Sieh was und tu Gutes". Damit legt sie allen Menschen ans Herz, mit wachen Augen durch die Welt zu gehen.

Der 27. April wird für die Vereinsvorsitzende aus Leidenschaft ein emotionaler Tag werden. Bei der Jahresversammlung der "Freunde" wird Grein-Feil nach vier Jahrzehnten offiziell ihr Amt abgeben. Wer sich vorstellen kann, sie zu beerben, findet mehr Informationen über die Initiative auf www.fsf-ev.de.