Sieben Bars, 30 DJs: Bei der Musiknacht Dillingen wird die Innenstadt zur Partyzone

Es wird der Höhepunkt eines mehrtägigen DJ-Events: So beschreibt Veranstalter Manuel Ninic die Musiknacht Dillingen, welche am 4. Oktober stattfinden wird. Sieben Bars und Clubs in der Dillinger Innenstadt nehmen teil, überall läuft unterschiedliche Musik. „Wir versuchen, in jeder Location die dortige Musikrichtung zu bedienen“, erklärt Ninic. Im King‘s Road würde etwa Rock und Punk gespielt werden, im Havana klassischere Partymusik. Und auch in den anderen Bars und Clubs ist von Hip-Hop über Latin bis zu Techno alles dabei. Der Clue der Musiknacht Dillingen: Die knapp 30 DJs legen klassisch mit Schallplatten auf.

DJs aus ganz Deutschland werden bei der Musiknacht Dillingen auflegen

Ninic selbst führt seit ein paar Jahren den Stadtstrand am Stadtberg in Dillingen. Dort veranstalt er immer wieder DJ-Events, dadurch kam die Idee der Musiknacht Dillingen zustande. Gemeinsam mit Alexander Hirsch, der selbst DJ ist, plant er die Veranstaltung. Hirsch ist für die Akquise der DJs zuständig. Diese kommen aus ganz Deutschland nach Dillingen: Von Berlin bis zum Bodensee. Vernetzt würde sich in der Szene vor allem über die Facebookgruppe „Zeigt her eure Platten“, erklärt Ninic. Darüber würden viele Kontakte hergestellt werden. „Dadurch haben wir einen großen Pool an DJs für die Veranstaltung“, erklärt Ninic. Etwa 30 werden in sieben Bars und Clubs in Dillingen auftreten.

Das Motto des Events lautet „Vinyl Special“ – jeder Song wird von Schallplatten abgespielt

Die Musiknacht Dillingen läuft unter dem Motto „Vinyl Spezial“. „Bei uns gibt es keine CD-Spieler, MP3 oder sonstiges“, erklärt Ninic. Die meisten DJs arbeiten mittlerweile digital, Vinyl DJs seien nicht mehr so prominent. Deswegen diene die Veranstaltung auch als Communityevent. Am Donnerstag, 3. Oktober, wird es bereits eine kleine Auftaktveranstaltung im Rathauscafé Peng und Pane geben; am Samstag nach der Musiknacht (5. Oktober) veranstalten Hirsch und Ninic im Kulturgewächshaus Birkenried ab 13 Uhr eine Plattenbörse. Ab 18 Uhr werden auch dort DJs auflegen. Die Reihenfolge wurde gelost, jeder DJ hat lediglich 15 Minuten Zeit. „Dadurch entsteht ein wilder Mix durch die Genres“, erklärt Ninic.

Das eigentliche Highlight des mehrtägigen Events, die Musiknacht, beginnt am Freitag, 4. Oktober, um 19 Uhr. „In den Bars wird es bis 3 Uhr nachts gehen, im Havana und Rhymes Club bis 5 Uhr“, erklärt Ninic. Karten können im Voraus online oder an verschiedenen Verkaufsstellen in Dillingen, die auf der Webseite der Veranstaltung gelistet sind, erworben werden.