Ein dreifach kräftiges „Hallo-Wach!“ im Dillinger Stadtsaal

„Dass sich aus unserer Idee einmal so etwas Gigantisches entwickelt, hätten wir nie gedacht“, stellt Robert Röger, Gründungsmitglied der Hallo Wach Donaualtheim, anlässlich des Hofballs im Dillinger Stadtsaal fest. Was vor genau 60 Jahren mit einem Traktorumzug durchs Dorf begann, nahm schnell Fahrt auf. „Im nächsten Jahr hatten wir dann schon ein Prinzenpaar – und wer ein Prinzenpaar hat, der braucht auch eine Garde“, erinnert sich Röger. So kamen schon bald sechs Gardemädchen dazu, damals noch mit Säbel. Wenn er sich nicht verzählt hat, dann waren es 167 Aktive, die am Samstag erstmalig ihr Programm präsentierten.

