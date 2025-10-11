Fußwallfahrt von Donaualtheim nach Wemding

Unter dem Motto des Heiligen Jahres machten sich die „Pilger der Hoffnung“ in Donaualtheim auf den Weg und wurden von Bernhard Sailer bei bestem Wetter geleitet und von Pastoralreferentin Maria-Anna Immerz mit Impulsen inspiriert. An den Pausenstationen versorgten Armin Blender und Uwe Kuchler die Pilger mit dem Begleitfahrzeug der Firma Schwertberger. Das Mittagessen von Anne Schultz wurde wieder in der Vereinsgaststätte in Ziswingen eingenommen und von Uli Oblinger, Simone Gallenmüller und Simone Weber serviert. Wallfahrtsrektor Norbert Traub begrüßte 33 müde, aber glückliche Fußwallfahrer in Wemding und ehrte Bernhard Sailer für die 40. und Bernhard Weber für die 25. Wallfahrt. Zum Abschluss zelebrierte Kaplan Ehre den Gottesdienst, zu dem weitere Pilger mit dem Bus oder dem Auto gekommen waren.

