Gartenbauverein Donaualtheim: „Wie schön, dass Du gegründet bist“

Der Obst- und Gartenbauverein Donaualtheim hat sein 125-jähriges Bestehen im wundervoll herbstlich dekorierten Sportheim mit zahlreichen Mitgliedern und Gästen gefeiert. Vorsitzender Wolfgang Michl erzählte die Geschichte der Gründung als Obstbau- und Bienenzuchtverein. Die Intention von Gartenbauvereinen sei es gewesen, zur Lebensmittelversorgung der Bevölkerung beizutragen, was besonders nach den beiden Weltkriegen überaus wichtig war. Auch die Mitgestaltung der Heimatgemeinde und der wachsende Gedanke des Natur- und Landschaftsschutzes traten als Tätigkeitsfeld immer mehr in den Vordergrund, wie Michl erläuterte.

Der Verein engagiere sich in heutiger Zeit ebenso in der Brauchtumspflege, zum Beispiel beim Aufstellen des Osterbaumes oder Maibaumaufbinden. Er biete Obstbaumschnittkurse und die Ausleihe diverser Gartengeräte an. „Ausflüge, Radtouren und Vorträge runden das Angebot für die Dorfgemeinschaft ab“, betonte Michl. Oberbürgermeister Frank Kunz hob die wichtige Funktion des Vereines für die Dorfgemeinschaft und die Umwelt in Zeiten großer Klimaveränderung hervor. Er dankte Michl und den Mitgliedern für ihren Einsatz. Manfred Herian, Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Dillingen, sprach über die Geschichte der Gartenbauvereine als Säule des gemeinschaftlichen Lebens und Wirkens für unsere Umwelt und Ökologie. Mit Wolfgang Michl als Vorsitzendem, der bereits seit 1988 die Geschicke des Jubiläumsvereines leitet, verbinde ihn eine lange Zusammenarbeit, auch im Kreisobstlehrgarten beim Schneiden und Pflegen der Obstbäume und Sträucher.

Verdiente Mitglieder werden in Donaualtheim ausgezeichnet

Kreisfachberater Benedikt Herian zeichnete anschließend verdiente Mitglieder aus. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten die Ehrennadel in Gold mit Kranz und Urkunde Hans Gallenmüller, Willi Baur und Josef Zengerle. Für 40 Jahre Mitgliedschaft bekamen Eleonore Rehm und Manfred Behringer (nicht anwesend) die Ehrennadel in Gold mit Urkunde. Für 35 Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft erhielten die Ehrennadel in Gold mit Kranz und Urkunde Margarete Heinzel und Wolfgang Michl. Für langjährige Mitgliedschaft erhielten die Ehrennadel in Silber mit Urkunde: Helmut Bahmann, Walter Ernst, Otto Hartmann, Helmut Hochstatter, Günther Link, Anne Lippert, Eva Martin, Rudolf Mauritz, Arnold Reiter, Helmut Remmele, Carmen Röger, Rudolf Rommel, Johanna Sailer und Leo Schultz. Weitere Ehrungen in Silber gingen an: Walter Kaps, Heinz Korczmarek, Irmgard Kuchler, Konrad Lampl, Wolfgang Martin, Waldemar Michl, Rosl Philipp, Robert Röger, Franz Sailer, Jutta Schleehuber, Anton Schnelle und Christine Waltl.

„Denn was ihr macht, das ist 'ne Schau“

Die Egauzeiserl aus Donaualtheim sangen zum Jubiläum folgende Zeilen, umgewidmet von den Sängern und deren „Dirigenten“ Jürgen Kummer: „Wie schön, dass Du gegründet bist, wir hätten Euch sonst sehr vermisst. Denn was ihr macht, das ist 'ne Schau, wir gratulieren Obst- und Gartenbau.“ Landrat Markus Müller dankte ebenfalls dem Verein, die Arbeit der Gartenbauvereine sei gegenwärtig wieder in aller Munde, denke man an Diskussionen um Biodiversität, Klima- und Naturschutz nach dem Motto: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Er dankte Vorsitzendem Michl und den Vorstandmitgliedern für den vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz für eine funktionierende Gemeinschaft und Umwelt. 125 Jahre Obst- und Gartenbauverein, dieses Jubiläum sei nicht antiquiert. Es sei aktueller denn je, das Wissen um Garten und Pflanzenanbau weiterzugeben.

Vorstandsmitglied Sabine Brandl hatte nach dem offiziellen Teil ein kleines Gewinnspiel vorbereitet, bei dem die Gäste das Gewicht von zwei großen Kürbissen schätzen konnten. Die drei Teilnehmer mit den besten Ergebnissen erhielten kleine Präsente.