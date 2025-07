Doppeltes Jubiläum am Dillinger Sailer-Gymnasium

Icon Vergrößern 1725 erfolgte der Umzug der einstigen Lateinschule in ein neu errichtetes Gebäude gegenüber der Universität (heute Studienbibliothek). Seit 1961 ist das Sailer am heutigen Standort in der Ziegelstraße. Foto: Georg Rauch Icon Schließen Schließen 1725 erfolgte der Umzug der einstigen Lateinschule in ein neu errichtetes Gebäude gegenüber der Universität (heute Studienbibliothek). Seit 1961 ist das Sailer am heutigen Standort in der Ziegelstraße. Foto: Georg Rauch

Kardinal Otto Truchsess von Waldburg (1543–1573) gründete in Dillingen eine Hochschule. Sie beherbergte in ihren Räumen eine eigene Lateinschule – der Ursprung des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums.

Das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium bereitet sich auf ein historisches Wochenende vor, das den Höhepunkt der aktuellen Jubiläumsfeierlichkeiten bilden wird. Zum einen blickt die traditionsreiche Schule auf 475 Jahre ihres Bestehens zurück und erinnert sich an ihre Anfänge, die bis in die Reformationszeit zurückreichen.

In einer Phase tiefgreifender religiöser Konflikte wollte damals der Augsburger Bischof, Kardinal Otto Truchsess von Waldburg (1543–1573), eine bischöfliche Akademie in seiner Residenzstadt Dillingen errichten. Hier sollte vor allem ein tüchtiger Priester- und Theologennachwuchs geschult und gefördert werden. Am 5. April 1549 wurde diese als Collegium St. Hieronymi benannte Bildungsstätte von Papst Paul III. (1534–1549) mündlich genehmigt und von Papst Julius III. (1550–1555) am 22. Februar 1550 schriftlich bestätigt.

Zur harmonisch gestalteten Gesamtanlage gehörte auch eine Hochschule, die 1551/53 zur Universität erhoben wurde (heute Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung). Sie beherbergte in ihren Räumen eine eigene Lateinschule, die die jungen Schüler auf das künftige Universitätsstudium vorbereiten sollte. Im Mittelpunkt stand dabei die Vermittlung der lateinischen Sprache, die als Grundlage für die akademische Bildung diente. Diese ehemalige Lateinschule ist der Ursprung des heutigen Johann–Michael–Sailer–Gymnasiums.

1725 zog die Schule in die heutige Studienbibliothek um

Der 1725 erfolgte Umzug in ein neu errichtetes Gebäude gegenüber der Universität (heute Studienbibliothek) unterstrich eindrucksvoll die in den folgenden Jahren gewachsene Bedeutung dieser Einrichtung. Seinen endgültigen Platz fand das Gymnasium schließlich 1961 mit dem Bezug eines modernen Gebäudekomplexes am heutigen Standort an der Ziegelstraße.

Eingebettet in die reiche historische und kulturelle Landschaft der altehrwürdigen Bischofsstadt Dillingen hat diese Schule seit ihrer Gründung Generationen von jungen Menschen ein solides geistiges Fundament gegeben. Die Namensgebung im Jahr 1965 zu Ehren von Johann Michael Sailer (1751–1832), einer herausragenden theologischen und pädagogischen Persönlichkeit, verdeutlicht die enge Verbindung mit den Idealen einer ganzheitlichen Bildung.

Die Studiengenossenschaft Dilingana feiert 75. Geburtstag

Parallel zum 475-jährigen Gründungsjubiläum des Gymnasiums feiert die Studiengenossenschaft Dilingana heuer ihren 75-jährigen Geburtstag. Diese schulnahe Fördergemeinschaft aus Ehemaligen wurde 1950 gegründet und hat sich seither als wichtige Säule des Schullebens etabliert. Für die Vorstandschaft ist dieses Jubiläum ein besonderer Moment. „Wir verbinden fast fünf Jahrhunderte Bildungstradition mit dem lebendigen Engagement unserer Mitglieder“, teilen die Verantwortlichen der Dilingana mit.

Das beide Anlässe verbindende, dreitägige Festprogramm soll eine Mischung aus kulturellen Höhepunkten und gemeinschaftlichen Begegnungen bieten. Den Auftakt bildet am Freitagabend, 25. Juli, das Jubiläumskonzert „475 Jahre Sailer-Gymnasium“. Die “LehrerBigBandBayern“, die vor über 30 Jahren in Dillingen gegründet wurde, wird gemeinsam mit der Wood&Brass-Band den Zuhörern einen stimmungsvollen Einstieg in die Feierlichkeiten bieten.

Weihbischof Anton Losinger spricht zum Thema Bildung

Am Samstagvormittag, 26. Juli, findet ein Festakt mit geladenen Gästen statt. Als Festredner konnte mit Weihbischof Anton Losinger ein ehemaliger „Sailer“-Schüler gewonnen werden, der zum Thema „Bildung. Vom Gymnasium ins Leben“ sprechen wird. Im weiteren Verlauf dieser Veranstaltung wird eine zum Jubiläum erstellte Festschrift präsentiert, zudem werden zwei Sonderausstellungen eröffnet. Der Abend klingt beim traditionellen Dilingana-Fest mit gemütlichem Beisammensein aus. Zum feierlichen Abschluss zelebriert Bischof Betram Meier am Sonntag, 27. Juli, um 10 Uhr einen für alle offenen Festgottesdienst in der Studienkirche. Für die musikalische Gestaltung sorgen Abiturientin Constanze Leo an der Orgel sowie das Vokalensemble Dattenhausen.

Rund 760 Schülerinnen und Schüler besuchen gegenwärtig das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium, das mit seinen humanistischen, sprachlichen und naturwissenschaftlich-technologischen Zweigen eine breite Bildungspalette bietet und seit 2022/23 mit drei modernen Fremdsprachen sein Sprachenprofil erweitert hat