Drei Fälle von Unfallflucht in Wertingen, Dillingen und Gundelfingen

In der Nacht auf Samstag ist in Gundelfingen in der Straße Oberer Saumweg 17 ein geparkter Pkw an der Heckstoßstange beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter war gegen die Heckstoßstange des Wagens eines Manns gefahren. Anschließend beging der Verursacher laut Polizeibericht Unfallflucht. Anwohner hatten im Laufe der Nacht ein Schlag wahrgenommen und Personen, die miteinander sprachen. Fahrzeugteile am Unfallort lassen nach Angaben der Polizei auf ein dunkelblaues, mit Glitzer lackiertes Fahrzeug schließen. Vermutlich stammen die Teile von einem einspurigen Fahrzeug wie einem Kraftrad oder Fahrrad.

Bei Tanken in Dillingen das daneben stehende Auto beschädigt

In Dillingen stellte ein Mann am Samstag gegen 18.15 Uhr nach dem Tanken an der HEM-Tankstelle in der Donauwörther Straße eine Beschädigung am linken hinteren Kotflügel seines Autos fest. Ein bislang Unbekannter hatte neben dem Fahrzeug des Mannes getankt und den Schaden verursacht. Anschließend suchte er nach Angaben der Polizei unbemerkt das Weite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

In Wertingen beobachtete am Samstag ein Zeuge in der Dillinger Straße 1, wie ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz gegenüber der Cocktailbar P2 rückwärts rangierte und dabei mit der hinteren linken Fahrzeugseite den geparkten Pkw einer Frau touchierte. Anschließend beging der Mann laut Polizeibericht ebenfalls Unfallflucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

In allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion Dillingen Hinweise unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)