Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten im Kreis Dillingen

Die Polizeiinspektion Dillingen hat es mit drei neuen Fällen von Unfallflucht zu tun. Ein bisher Unbekannter fuhr am Donnerstag gegen 17.10 Uhr in der Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt an einem am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug vorbei. Dadurch kam es zum Kontakt mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Kleintransporters eines 23-Jährigen, der dadurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher, der mit einem orangefarbenen Pritschenwagen unterwegs gewesen sein soll, entfernte sich nach Angaben der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ dabei einen Schaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Himmelblauer Kombi streift Auto einer 26-Jährigen

Ein ähnlich gelagerter Fall hatte sich zuvor gegen 16.20 Uhr auf der Staatsstraße 2212 zwischen Unterliezheim und Warnhofen ereignet. Hierbei befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw die Strecke in Fahrtrichtung Warnhofen, als ihr im dortigen Waldstück ein himmelblauer Kombi ihrer Fahrspur entgegenkam. Dabei kam es zum Kontakt der jeweiligen Außenspiegel. Der Verursacher flüchtete nach dem Aufprall, er hinterließ einen Schaden im dreistelligen Eurobereich.

Auto in Dillingen angefahren: 3500 Euro Schaden

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Donauwörther Straße in Dillingen. Dort wurde im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen, 6 Uhr, ein geparkter Pkw (Renault Master in Schwarz) durch einen bislang Unbekannten beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Polizei leitete in den genannten Fällen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)