Der Edeka in Höchstädt kann nach Brand bald wieder eröffnen

Die Bauarbeiten im Herzen von Höchstädt sind weit vorangeschritten. Was noch fehlt und wann der Edeka die Schiebetüren für die Verbraucher öffnet.

Rudy Kimmerle ist zufrieden. Mehr als das. Es geht voran, die Bauarbeiten sind kurz vor dem Abschluss. Der Geschäftsführer der Firma Kimmo Süd und damit Bauherr beim Wiederaufbau des abgebrannten Supermarktes Edeka in Höchstädt sagt: "Es läuft. Wir haben auch Kosten- und Zeitrahmen gut eingehalten." Heißt konkret: Kimmerle plant, das Gebäude im November an die Supermarkt-Kette zu übergeben. Seine Firma hat den Verbrauchermarkt nach allen Anforderungen, die es heutzutage braucht, aufgebaut, nun sind die Ladenbauer von Edeka am Zug. Und dann?

Norma und Lidl in Höchstädt

Laut dem Höchstädter Unternehmer bekomme das neue Gebäude dann sein Gesicht, das ganze Sortiment wird eingerichtet, der Kassenbereich gestaltet, Lebensmittel sortiert - bis eben alles bereit ist, dass die Kundinnen und Kunden aus Höchstädt und Umgebung wieder einkaufen können. Denn obwohl die Donaustadt mit weiteren Supermärkten wie Norma und Lidl gut ausgestattet ist, so hat der Edeka den Menschen gefehlt - und der leere Platz im Herzen der Stadt sie in den vergangenen Monate an ein schreckliches Szenario erinnert.

Das Drohnenbild zeigt den neu aufgebauten Edeka in Höchstädt von oben. Foto: Waldemar Gerbig

Der Edeka ist 2020 komplett abgebrannt

Wie berichtet, sind am Morgen des 24. Mais 2020 sowohl bei der Integrierten Leitstelle als auch bei der Polizei mehrere Mitteilungen über den Brand eines Lebensmittelmarktes in der Lutzinger Straße in Höchstädt eingetroffen. Als Feuerwehr- und Polizeikräfte ankamen, stand das frei stehende Gebäude bereits in Flammen. Verletzt wurde bei dem schlimmen Brand glücklicherweise niemand, der Supermarkt war aber nicht mehr zu retten. Der Schaden: mehrere Millionen Euro. Zwischenzeitlich wurde eine Belohnung für Hinweise für mögliche Brandstifter ausgesetzt.

32 Bilder Der Edeka in Höchstädt steht in hellen Flammen Foto: Berthold Veh

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk für die Höchstädter

Rudy Kimmerle will nicht mehr zurückblicken. Im Gegenteil. Wenn es nach ihm gehe, dann wolle er den Höchstädterinnen und Höchstädtern heuer ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen. "Vielleicht kann Edeka zum 1. Advent schon öffnen. Aber das sind jetzt nur Spekulationen von mir", sagt der Geschäftsführer. Er gehe aber davon aus, dass nach seiner Übergabe an die Kette nicht mehr sehr viel Zeit gebraucht werde, um wieder neu zu eröffnen.

Lesen Sie dazu auch