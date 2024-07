Elias Täuber aus Lauingen boxt sich zur Weltmeisterschaft nach Bangkok

Die Matten riechen nach Schweiß, im Hintergrund läuft Rap-Musik. In der Mitte des Raumes erhebt sich der Boxring: Elias Täuber trainiert beim Schattenboxen doppelt so intensiv wie die Menschen um ihn herum. Ein ernster Blick liegt in seinen Augen, er scheint künftige Kämpfe zu simulieren. Die Luft wird von seinen Schlägen und Tritten zerschnitten, eine komplizierte Schlagfolge baut auf die vergangene auf. Im September wird der 14-Jährige zur Juniorenweltmeisterschaft im Muay Thai, auch Thaiboxen genannt, nach Bangkok fliegen.

Elias Täuber kam vor etwa drei Jahren zum ersten Mal in das Sportstudio Rayong in Lauingen. „Ein Freund aus meiner Klasse hat mich mitgenommen. Ich dachte zuerst, dass es ein Kickboxverein ist“, sagt Täuber. Muay Thai ist ein Kampfsport aus Thailand, dort ist er Nationalsport. Im Unterschied zum Kickboxen dürfen dabei zusätzlich Ellbogen, Knie und Unterschenkel verwendet werden. Lediglich Beißen, Unterleibsattacken und Kopfstöße sind verboten. Bereits nach fünf Monaten bestritt Täuber seinen ersten Kampf, den er verlor. Am nächsten Montag stand er im Training und sagte: „Ich will besser werden.“ Dafür trainiert er fünf- bis siebenmal pro Woche. Damit er jederzeit daheim üben kann, haben seine Eltern ein eigenes Boxstudio im Keller eingerichtet. Nur mittwochs ist Ruhetag, denn da hat Täuber Nachmittagsunterricht.

Elias Täuber kämpft gegen jeden, egal wie groß oder erfahren die Gegner sind.

Einmal ist Täuber in seinem Leben K.o. gegangen

Es sind 16 Personen im Training. Zum Aufwärmen stehen unter anderem Sit-Ups auf dem Programm. Währenddessen bekommen alle Kämpferinnen und Kämpfer drei Schläge mit einem Schlagpolster, auch Pratze genannt, auf den Bauch. Bei Täuber sind es 15 Schläge: „Das dient der Abhärtung“, erklärt er. Im Anschluss steht Sparring an: wettkampfähnliches Boxen, dieses Mal auf Technik fokussiert. Täuber zieht sich dafür seine Ausrüstung an. Neben Boxhandschuhen sind das Schienbeinpolster – diese müssen bei Wettkämpfen jedoch nicht getragen werden – und ein Mundschutz. Während die meisten Paare relativ statisch auf einem Fleck bleiben, kämpft sich Täuber tänzelnd durch den gesamten Raum. Nach zwei Minuten Sparring läutet die Glocke für eine kurze Pause, bevor es in die nächste Runde geht. „Oh Gott“, stöhnt seine Kontrahentin und ringt nach Luft. Seine Gegner sind teilweise doppelt so alt wie er. Alle sind sie größer und haben längere Arme und Beine, ein riesiger Vorteil in diesem Sport. Man merkt Täuber dennoch an, dass er sich innerhalb des Vereins auf einem anderen Level bewegt. Eine wirkliche Chance scheint kaum einer gegen ihn zu haben.

Unbarmherzig läuft die Uhr herunter. Sie bestimmt jedes Training und jeden Wettkampf.

Muay Thai ist ein Kampfsport: Kleinere Schnitte, Blutergüsse oder eine offene Lippe seien ganz normal, erzählt der 13-Jährige. Einmal ist er in einem Kampf K.o. gegangen. „Ich habe von der Runde nichts mehr mitbekommen“, erzählt Täuber. „Ich lag einfach nur auf dem Boden, mehrere Köpfe waren über mir, dann wurde ich davongetragen.“ Eine Gehirnerschütterung trug Täuber nicht davon. Nach einem sogenannten Knock-out gelten dennoch strenge Regeln. Mindestens sechs Wochen lang darf man weder am Sparring noch an Wettkämpfen teilnehmen. Um die Kämpferinnen und Kämpfer möglichst zu schützen, müssen bei Wettkämpfen im Jugendbereich zusätzlich ein Kopfschutz, eine Oberkörperweste sowie Schoner an den Knien und Ellenbogen getragen werden. Zudem muss am Wettkampftag eine Bescheinigung der Sportfähigkeit vom Hausarzt vorliegen, dazu untersucht ein Ringarzt die Kontrahenten vor jedem Duell.

Bei der Weltmeisterschaft will der Lauinger mindestens eine Medaille gewinnen

15 Kämpfe hat Täuber 2023 bestritten, am kommenden Wochenende reist er für einen Kampf extra nach Österreich. Beinahe nebenbei besucht er die achte Klasse der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule in Lauingen. „Nach meinem Abschluss will ich zur Bundeswehr und dort Thaiboxen“, erzählt er. Gerade in Randsportarten sind die Armee und in geringem Maße der Zoll und die Bundespolizei die einzigen Möglichkeiten, der eigenen Passion hauptberuflich nachzugehen. Dort gibt es die Möglichkeit, sich für den Spitzensport freistellen zu lassen. Sonst ist in den Randsportarten nicht genug Geld vorhanden. Das Problem hat Täuber bereits jetzt: Etwa 3600 Euro wird die elftägige Reise für ihn und seine Mutter nach Bangkok kosten, dazu kommen noch die Reisekosten für den Trainer. Gibt es nicht genug Sponsoren, muss die Familie einen Teil aus der eigenen Tasche bezahlen.

Bei der Juniorenweltmeisterschaft in Bangkok wird Täuber in der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm antreten. „Ich wiege mich täglich“, erzählt er. Er ist einer von lediglich zehn deutschen Kämpfern. Wer mitfahren darf, entscheidet der Bundestrainer. Zuvor muss man sich mit gewonnenen Kämpfen und Kadersichtungen empfehlen. Für das Turnier hat der Vorjahresfünfte hohe Erwartungen: „Mein Ziel ist es zu gewinnen, mindestens aber will ich eine Medaille mit nach Hause nehmen“, sagt Täuber.