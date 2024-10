Ein Vierteljahrhundert Schwenninger Musikanten

Mit mehreren Veranstaltungen haben die Schwenninger Musikanten ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Den Auftakt machte am 1. Januar 2024 das traditionelle Neujahrsanblasen. Bei frostigen Temperaturen zogen die Musiker durch die Straßen und verbreiteten mit festlichen Klängen Neujahrsstimmung in der Dorfgemeinschaft.

Ein Höhepunkt im Festjahr war das Jubiläumskonzert, das unter dem Motto „Die Entstehung eines Musikanten“ in der Treidelhalle Gremheim stattfand. In einer voll besetzten Halle boten die Musikanten ein vielfältiges musikalisches Programm, das die Entwicklung der Musiker von der frühen Ausbildung bis zur Stammkapelle eindrucksvoll darstellte. Von den Kleinsten in der musikalischen Früherziehung bis hin zu den erfahrenen Musikern der Stammkapelle wurden die Gäste durch eine bunte Mischung aus Klassikern, modernen Stücken und emotionalen Solodarbietungen begeistert. Besonders viel Beifall erhielten die Solistinnen Betina Werner und Heidi Seiler sowie das beeindruckende Flügelhorn-Duo Claudio Pankratz und Georg Birle.

Ein weiteres Highlight war das zweitägige Dorffest im Juli. Der Festplatz im Schulgarten bot die perfekte Kulisse für dieses fröhliche Ereignis. Der Samstagabend begann mit einem musikalischen Auftakt des Vororchesters unter der Leitung von Heidi Seiler und Katharina Stöger. Rund 15 Jungmusiker begeisterten das Publikum und sorgten für einen gelungenen Start in das Festwochenende. Anschließend übernahmen die Schwenninger Musikanten unter der Leitung von Georg Birle das musikalische Zepter und unterhielten die Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm.

Bei der Ehrung der Ehrenmitglieder der Schwenninger Musikanten: (von links) Georg Birle, Fabian Hurler, Heidi Seiler, Anton Schröttle und Cordula Stöger.

Im Rahmen der Feierlichkeiten folgte die Ehrung langverdienter Mitglieder. In drei aufeinander folgenden Blöcken wurden über 60 Personen für ihre 25-jährige passive Mitgliedschaft geehrt. Diese haben über viele Jahre hinweg den Verein im Hintergrund unterstützt, indem sie durch ihre Mitgliedschaft den Fortbestand und das Wirken der Schwenninger Musikanten ermöglichten. Daneben erhielten Georg Birle, Heidi Seiler, Anton Schröttle und Cordula Stöger für ihr besonderen Engagement und ihren Einsatz im Musikverein die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Anita Eckstein erhielt eine Auszeichnung für 20-Jahre aktive Mitgliedschaft, Sabrina Hillenbrand und Katharina Stöger für 25-Jahre aktive Mitgliedschaft.

Am Sonntag folgte ein feierlicher Gottesdienst mit Pater Anoop. auf dem Festplatz. Die musikalische Gestaltung übernahm die Blaskapelle Gundremmingen. Im Anschluss präsentierten die Musiker noch ein abwechslungsreiches Programm, das für eine stimmungsvolle und feierliche Atmosphäre sorgte. Den festlichen Abschluss des Festwochenendes bildete eine Aufführung der Flötengruppe, die mit ihren musikalischen Beiträgen das Jubiläumswochenende harmonisch abrundete.

Ende September luden die Schwenninger Musikanten anlässlich ihres Jubiläumsjahres zum traditionellen Frühschoppen am Musikheim ein. Zahlreiche Besucher genossen bei angenehmer Atmosphäre die musikalische Umrahmung, um den Sonntag in geselliger Runde zu verbringen. Ein Höhepunkt war die Ehrung von Lena Stangl, die ihre D1 Musikprüfung erfolgreich abgelegt hat. Vorsitzende Heidi Seiler gratulierte ihr zu diesem großen Erfolg.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres laden die Schwenninger Musikanten zum Oktoberfest am Samstag, 19. Oktober, in die Treidelhalle in Gremheim ein. Ab 19.30 Uhr werden die Dorfstadl Musikanten für ausgelassene Stimmung sorgen. Es soll ein traditionelles Fest mit bayerischen Schmankerln, frischem Bier, verschiedenen Oktoberfestspielen und bester Gesellschaft werden. Die Schwenninger Musikanten versprechen einen unterhaltsamen Abend. (AZ)