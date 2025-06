Unbekannte entwenden in Haunsheim Bargeld aus einer Wohnung

In Haunsheim ist es Anfang der Woche zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Im Zeitraum zwischen dem 22. Juni um 21.30 Uhr und dem 24. Juni um 15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter laut Polizeibericht gewaltsam Eintritt in eine Wohnung im Haldeweg. Er entwendete dort Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Dabei verursachte er außerdem einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)