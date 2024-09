Tausende Besucher werden bei der „Dillinger Nacht“ erwartet

Wenn in Dillingen wieder die Nacht zum Tage wird, wenn Geschäfte ihre Türen bis spät in die Nacht hinein öffnen, wenn überall Musik zu hören ist und Kultur geboten wird, wenn bunte Lichter die historische Innenstadt illuminieren, tausende Menschen in die Innenstadt strömen – dann ist wieder „Dillinger Nacht“. Termin ist heuer am Freitag, 27. September, ab 18 Uhr.

Bei der Dillinger Nacht ziehen viele wichtige Partner an einem Strang. Da sind auf der einen Seite die Wirtschaftsvereinigung und die Werbegemeinschaft mit Organisatorin Caroline Feldengut-Kain. Sie ermöglichen, dass ein vielfältiges Einkaufs-Erlebnis geboten wird, zahlreiche Geschäfte mit dabei sind und Fieranten in den Straßen darbieten. Den Veranstaltungs-Part stemmt laut Pressemitteilung wiederum der Kulturring, der Jahr für Jahr ein abwechslungsreiches Programm von Musik über Straßenkünstler bis zu Führungen auf die Beine stellt.Mit dabei ist der Verein „Image Plus“, besetzt mit Dillinger Firmen und der Stadt. Er finanziert seit der Premiere im Jahr 2010 die Dillinger Nacht.

Wie die Stadt mitteilt, soll das Event wieder ein Einkaufserlebnis der besonderen Art bieten. Und auch das Kulturprogramm werde nicht zu kurz kommen. So können die Besucher und Besucherinnen von 19 Uhr bis 23 Uhr im Foyer des Rathauses den Klängen des Nördlinger Duos „Felix & Andrej“ lauschen. Aktuelle Rock- und Pop-Songs werden zu hören sein. Auf dem Bayerisch Hof Platz wird die Dillinger Inklusionsband „Musch‘t du Habba“ von der Lebenshilfe für Stimmung sorgen. Rockig geht es in der Königstraße vor dem Café Guglhupf mit dem Musikprojekt „Greeen and Friends“ zu. Vor der Hypovereinsbank will die Aalener Indie-Rock-Band „The Imprudence“ die Besucher Rock, Ska und Reggae begeistern.

Bauchtanzgruppe „Perizada“ und die Samba-Percussiongruppe „Pimento“ sind dabei

Im Festsaal des Dillinger Schlosses gibt es musikalischen Hochgenuss mit Solisten und Mitgliedern des Saxophon Orchester Schwaben unter der Leitung von Marie-Sophie Schweizer. Und im Norden der Kapuzinerstraße möchte die Rockband „Reynard and the Raven“ aus Eichstätt mit eigenen Songs und Coverhits die Besucher begeistern. Als Walking Acts sind in der Königstraße und der Kapuzinerstraße die Bauchtanzgruppe „Perizada“ und die Samba-Percussiongruppe „Pimento“.

Icon Vergrößern Die „Dillinger Nacht“ dürfte auch in diesem Jahr wieder ein Publikumsmagnet werden. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die „Dillinger Nacht“ dürfte auch in diesem Jahr wieder ein Publikumsmagnet werden. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung (Archivbild)

Die Pracht des Dillinger Schlosses kann man bei Schlossführungen zu jeder halben Stunde bewundern. Beginn der Führungen ist ab 18 Uhr und dann jede halbe Stunde, Treffpunkt jeweils im Schlosshof. Im prunkvollen Ambiente des Goldenen Saals erleben die Gäste um 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr eine Führung mit dem Dillinger Musiker und Schriftsteller Marcus B. Hartmann. Geöffnet ist ebenso das Stadt- und Hochstiftmuseum, wo die Mitglieder des Museumsarbeitskreises den Besuchern von 18 Uhr bis 22 Uhr auch den Aufgabenbereich der Inventarisierung im Museum anschaulich näherbringen werden. Und für die kleinen Besucher ist die Abschlussparty des Sommerleseclubs der Stadtbücherei ein Highlight. Ab 18.30 Uhr gibt es hier ein buntes Rahmenprogramm zum Mitmachen sowie die Auslosung der Gewinne. Die Pfarreiengemeinschaft Dillingen bereichert das kulturelle Angebot der Dillinger Nacht mit zwei Programmteilen – an der Basilika St. Peter und in der Klosterkirche der Dillinger Franziskanerinnen (bei der Basilika). Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Der Dillinger Stadtbus fährt wieder kostenlos

Wie schon in den Vorjahren fährt der Stadtbus auch heuer wieder kostenlos von 18 Uhr bis Mitternacht. Zu den Linien 1 und 2 verkehrt zusätzlich die Linie 3, die auch den Bürgerinnen und Bürgern in Fristingen, Kicklingen und Steinheim ein bequemes Hin und Zurück ohne Auto ermöglicht. Die Fahrpläne sind online unter www.dillingen-donau.de zu finden. (AZ)