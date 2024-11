Mann kommt bei Ellerbach von der Straße ab: 12.500 Euro Schaden

Viel Glück hatte ein 84-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag. Er war laut Polizeiangaben zwischen Ellerbach und Fultenbach unterwegs, als er im Bereich der Serpentinen nach rechts von der Straße abkam. Er geriet ins Bankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin fuhr er auf die rechter Hand beginnende Leitplanke auf, überfuhr ein Verkehrszeichen und fuhr anschließend rechts neben der Fahrbahn weiter, wobei auch noch ein angrenzender Zaun beschädigt wurde. Letztlich kam der 84-Jährige mit seinem Auto neben der Leitplanke im Feld zum Stehen. Verletzt wurde der Fahrer glücklicherweise nicht, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.500 Euro. Da der 84-Jährige den Vorfall erst am nächsten Tag telefonisch meldete, wird gegen ihn wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

21-Jährige kommt bei Laugna von Fahrbahn ab und muss in Klinik

Ähnlich erging es einer 21-Jährigen am Freitagmittag. Sie war auf der Kreisstraße DLG10 von Asbach Richtung Laugna unterwegs. Laut Polizeiangaben kam sie offenbar aus Unachtsamkeit zunächst nach rechts ins Bankett, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und letztlich nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend kippte das Auto auf die linke Seite. Der Pkw der 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Daran entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 1000 Euro. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt. (AZ)