Reifen zerstochen und Auto angefahren: Dillinger Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende kam es im Holzheimer Ortsteil Eppisburg zu einer Unfallflucht. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein unbekannter Fahrer in der Fristinger Straße einen geparkten grauen Hyundai i20 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 1500 Euro.

Mutwillige Sachbeschädigung in Blindheim

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagmorgen die Reifen eines Tandemanhängers im Oberfeldweg in Blindheim. Der entstandene Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in beiden Fällen unter der Telefonnummer 09071/560 nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. (AZ)