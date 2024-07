Kilger begeistern mit vielseitigem Auftritt im "Kalteneggerstadel" in Eppisburg

Die Band Kilger, hat im Eppisburger „Kalteneggerstadel“ ein Heimspiel. Nach langem haben Dietmar Bergner am Bass, Monika Widmann an den Keyboards, Johann Wilhelm Kilger am Schlagzeug und Andreas Kilger an Gitarre und Gesang wieder Zeit, ihr komplettes Programm zu spielen. Und sie beweisen gleich zu Beginn, dass sie die zahlreichen Auftritte, die sie im letzten Jahr absolvierten, deutlich zusammengeschweißt haben. Das Set beginnt mit Musik vom aktuellen Album, hält aber auch neue Songs bereit. Stücke wie die bittersüße Ballade “Wind weht übers Gras”, die über mehrere Jahre hinweg entstand, lassen dem Hörer im Hinblick auf das nächste Album das Wasser im Munde zusammenlaufen. Wer Andreas Kilger schon länger kennt, wird wissen, dass sein Steckenpferd der Bluesrock ist. Das hört man nicht nur anhand seines musikalischen Vokabulars, man merkt es auch, wenn man einige seiner Übertragungen großer Rockklassiker ins Deutsche begutachtet. So hat er beispielsweise das Kunststück geschafft, den abstrakten Text von Jimi Hendrix’ “The Wind Cries Mary” so ins Deutsche zu übertragen, dass seine Version verständlicher ist als das englischsprachige Original.

