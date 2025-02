Schubkarrenrennen: Gaudi, Geschick und Teamgeist

Kuh melken, Wurst schnappen oder Baumstamm sägen – die Hindernisse beim Eppisburger Schubkarrenrennen hatten es in sich. 64 Gruppen gingen am Sonntagnachmittag um 13.33 Uhr bei dem Gaudi-Wettbewerb an den Start. Bei dem Lauf geht es darum, die zahlreichen Hindernisse in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen. Die spaßige Veranstaltung lockte Scharen von Besuchern und Besucherinnen in den Ort. Die Zuschauer waren teilweise auch verkleidet, egal ob als Biene oder glitzernder Astronaut.

