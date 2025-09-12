„Dillingen würde ohne die neue B16 im Verkehr versinken“

Das Ganze hat Volksfest-Charakter: Tausende feiern an jenem Montag, 14. September 2015, einen historischen Moment. Die neue Bundesstraße 16 im Norden von Dillingen wird eingeweiht. An der Abfahrt Dillingen-Mitte steht ein großes Festzelt. Hunderte Autos sind entlang der neuen Straße geparkt. Viele Bürger und Bürgerinnen kommen am Tag vor der Verkehrsfreigabe mit dem Rad, um auf der 9,4 Kilometer langen Strecke zwischen den Anschluss-Stellen Lauingen-Ost und Dillingen-Ost (Steinheim) in die Pedale zu treten. Der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt lässt auf sich warten, er trifft mit gut einer Stunde Verspätung im Dillinger Norden ein. „Es ist ein großer Tag, den wir heute erleben“, sagt der CSU-Politiker. Dobrindt durchschneidet um 15.15 Uhr mit einer Delegation das Band für die Eröffnung.

