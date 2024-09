Dillinger Kinderschutzbund: „Kinderrechte sind eine Daueraufgabe“

Dieser Freitag, der 20. September, gehört den Kindern. Besser gesagt: Es ist Weltkindertag und jedes Jahr will das Deutsche Kinderhilfswerk auf die Umsetzung der Kinderrechte aufmerksam machen. Dazu finden in vielen verschiedenen Städten und Orten Aktionen statt. So auch in Dillingen. Der Kinderschutzbund hat eine etwas andere Rallye veranstaltet. Die fand diese Woche schon statt, damit auch die Ganztagsklassen der Grundschulen daran teilnehmen können. Insgesamt war es die sechste Rallye, die der Kinderschutzbund damit veranstaltet hat. Jedes Jahr steht ein anderes Kinderrecht im Vordergrund – dieses Mal drehte sich alles um das Thema Nachhaltigkeit.

Andreas Albert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderschutzbund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weltkindertag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis