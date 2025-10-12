Bernhardine Wallner-Leinweber aus Blindheim erhält die Europa-Medaille

Bernhardine Wallner-Leinweber hat eine ganz besondere Ehrung erhalten. Minister Eric Beißwenger (CSU) überreichte der Blindheimerin im Kuppelsaal der Bayerischen Staatskanzlei in München die Europa-Medaille. „Für besondere Verdienste um den Freistaat Bayern in Europa und der Welt“, wie es auf der Urkunde heißt.

Vor dem Termin sei sie schon „ein bisschen aufgeregt“ gewesen, räumt Bernhardine Wallner-Leinweber ein. „Mit der Europa-Medaille geehrt zu werden, das ist schon etwas Besonderes“, sagt die 60-Jährige. Sie habe aber Wert darauf gelegt, dass sie die Ehrung im Namen des gesamten Blindheimer Partnerschaftskomitees und ihrer Familie entgegennehme. Denn ohne diese Unterstützung „wäre mein ehrenamtliches Wirken in dieser Form nicht möglich“.

Beißwenger: „Die europäische Flagge hochhalten“

Der Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales in der Bayerischen Staatskanzlei verlieh insgesamt acht Medaillen. Die Blindheimerin Wallner-Leinweber steht jetzt in einer Reihe mit Journalistin Natalie Amiri und dem Profiboxer und Europameister Alem Begic, die von Beißwenger ebenfalls ausgezeichnet wurden. „Angesichts der großen Herausforderungen in der Welt ist es umso wichtiger, dass wir die europäische Flagge hochhalten als ein Symbol für unsere Einigkeit und unseren Zusammenhalt“, betonte der Minister. Europa sei vor allem eine Wertegemeinschaft und damit ein starkes Fundament für die EU. „Diese Gemeinschaft ist ein Garant für die Wahrung der Menschenrechte, für Demokratie und Freiheit. Daran darf sich nichts ändern“, forderte der Europaminister.

Seit 1990 wird die Europa-Medaille verliehen. Die Medaillenträger, so Beißwenger, hätten sich in besonderer Weise um das internationale Ansehen Bayerns verdient gemacht oder den Europagedanken und die Position Bayerns in Europa und der Welt herausragend gefördert. Bernhardine Wallner-Leinweber wurde für ihren ehrenamtlichen Einsatz für die bayerisch-französische Freundschaft und für den Katholischen Frauenbund geehrt. Dort ist die Blindheimerin Dillinger Bezirksleiterin.

Blindheim pflegt seit den 1990er-Jahren eine Freundschaft mit den französischen Partnergemeinden Marigné, Cherré und Soeurdres. Die Franzosen hatten 1991 Kontakte mit dem damaligen Blindheimer Bürgermeister Wilhelm Gumpp geknüpft. 1994 kam erstmals ein Bus aus Frankreich in Blindheim an. „Bürgermeister Gumpp fragte mich, ob ich nicht als Übersetzerin dabei sein könnte“, erinnert sich Wallner-Leinweber. Aus diesen Anfängen heraus habe sich eine intensive Partnerschaft entwickelt. Dabei hätten sich viele andere, etwa Josef und Maria Stiegler, engagiert, erläutert die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees.

„Mit Herz und Verstand Europa erfahrbar gemacht“

Minister Beißwenger sagte in seiner Laudatio, dass sich Wallner-Leinweber auch als Bezirksleiterin des Frauenbunds als Organisatorin und Gestalterin in ihrem Heimatlandkreis hervorgetan habe. Die Blindheimerin sei als Komitee-Vorsitzende Motor der Partnerschaft mit den drei französischen Gemeinden. „Ihr Engagement für die bayerisch-französische Freundschaft ist beispielhaft“, betonte Beißwenger. Wallner-Leinweber sei von Anfang an die treibende Kraft gewesen und habe „mit Herz und Verstand Europa erfahrbar gemacht“.

Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank begleitete Bernhardine Wallner-Leinweber zur Ehrung nach München. Und auch Ehemann Jürgen Leinweber, der sich ebenfalls im Partnerschaftskomitee engagiert, nahm an der Feier im Kuppelsaal teil.