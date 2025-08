Fahrer weicht in Schabringen Hund aus: Auto wird beschädigt

Ein Ausweichmanöver hat am Donnerstagvormittag in Schabringen zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 38-Jähriger war gegen 9 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße DLG 4 von Lauingen kommend in Richtung Schabringen unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt sprang nach Angaben der Polizei von rechts ein Hund auf die Fahrbahn.

Der Mann fährt mit seinem Auto über die Querungshilfe

Der Autofahrer wich laut Polizeibericht reflexartig nach links aus, um das Tier nicht zu erwischen. Dabei überfuhr er die dortige Querungshilfe und beschädigte die beiden vorderen Reifen seines Fahrzeugs. Das Auto war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Hund wurde nicht verletzt und lief wieder davon. Es handelte sich um einen kniehohen braun-grauen Mischlingshund. Der Besitzer des Tieres war nicht vor Ort.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zum Besitzer des Hundes geben können oder der Besitzer selber, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)