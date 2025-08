Welche Firmen im Landkreis Dillingen bieten Ferienjobs für Schülerinnen und Schüler an?

Einen Ferienjob zu finden, ist gar nicht so leicht. Viele Schülerinnen und Schüler würden ihre freie Zeit vor allem in den Sommerferien gerne nutzen, um das Taschengeld aufzubessern oder Berufserfahrung zu sammeln. Nicht alle Firmen bieten jedoch einen solchen Job an. Die Einarbeitung rentiere sich nicht oder der Personalbedarf sei nicht vorhanden, sind Begründungen, die Betriebe aus dem Landkreis Dillingen angeben. Wo können sich Schülerinnen und Schüler für die Ferien bewerben?

Ferienjobs in Dillingen und Höchstädt: Grünbeck und BSH

Bei der Firma Grünbeck in Höchstädt ist aktuell immerhin eine Stelle für Ferienarbeit in der Logistik oder Produktion ausgeschrieben. Der oder die Beschäftigte kümmert sich dann um das Montieren von Baugruppen und Geräten für die Wasseraufbereitung oder das Prüfen von Bestellvorgängen und das Verpacken von Waren. Online müsse man sich über das Karriereportal bewerben, informiert Kathrin Feyerlein, die Aus- und Weiterbildungskoordinatorin des Unternehmens. Interessierte müssen allerdings bereits 18 Jahre alt sein.

Ebenfalls für Volljährige bietet BSH in Dillingen Möglichkeiten für die Mitarbeit in der Produktion und im Schichtbetrieb, teilt Pressesprecherin Marion Edlhuber mit. Aktuell seien die Stellen größtenteils besetzt. Für eine kurzfristige Anmeldung lohne sich aber immer ein Blick in den Stellenmarkt auf der BSH-Website, so Edlhuber. Für den Ferienjob wichtig seien vor allem Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit. „Idealerweise bringen die Bewerberinnen und Bewerber Vorkenntnisse in der Serienfertigung mit“, sagt die Pressesprecherin. Das sei aber nicht zwingend notwendig.

Ferienjobs bei Creaton/Wienerberger und Buttinette in Wertingen

Wienerberger in Wertingen, ehemals Creaton, schreibe zwar nicht direkt Stellenangebote für Schülerinnen und Schüler aus, Bewerbungen würden aber berücksichtigt, sagt Kathrin Hager-Nagel. In der Produktion, im kaufmännischen Bereich oder im Labor können Schülerinnen und Schüler dort Unterstützungsaufgaben übernehmen. Für die Bewerbung würden ein kurzer Lebenslauf, eine Schulbescheinigung und das Gebiet, für das sich die Schülerinnen und Schüler interessieren, ausreichen. Wichtig sei, dass diese bereits 18 Jahre alt sind und vier Wochen Zeit mitbringen. Der Arbeitsumfang pro Woche umfasse dann 38 Stunden.

Bei Buttinette sei das Angebot für Schülerinnen und Schüler im Landkreis recht begrenzt, informiert Personalleiterin Andrea Götz. Es gebe nur wenige Plätze in der Logistik und die seien bereits besetzt. Für junge Erwachsene, die die Schule bereits abgeschlossen haben, suche das Unternehmen aber Verstärkung für die bevorstehende Saison von September bis März 2026. Man könne 40 Stunden die Woche in der Logisitk arbeiten, also Waren zusammenstellen und verpacken. Etwas flexiblere Möglichkeiten gebe es in der Filiale. Bewerberinnen und Bewerber würden dort das Verkaufspersonal beim Einräumen oder der Kundenberatung unterstützen. Dieser Job sei vor allem etwas für Personen, die gerne mit Menschen zu tun haben. Der Lohn beträgt laut Götz 14,50 Euro pro Stunde.

Warum sind bezahlte Ferienjobs für Schülerinnen und Schüler unter 18 so selten?

Die Ferienarbeits-Angebote für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren sind also rar. Woran liegt das? Josef Stark vom gleichnamigen Landgasthof in Gottmannshofen erklärt, dass die Hürden einfach zu groß seien. Wegen des Jugendarbeitsschutzgesetzes sei für minderjährige Bewerberinnen und Bewerber keine sinnvolle Beschäftigung im Service oder in der Küche möglich. Denn die Jugendlichen dürften nur bis 22 Uhr in der Gaststätte arbeiten. Außerdem benötigten viele Schülerinnen und Schüler nur zwei bis drei Wochen einen Ferienjob, bevor sie mit ihren Eltern in den Urlaub fahren. „Da übersteigen die Kosten und der Aufwand für das An- und Abmelden des Mitarbeiters den Nutzen.“ Stark setzt daher auf Studierende und Minijobber, die ihm das ganze Jahr über erhalten bleiben.

Lokale Unternehmen bieten manchmal auch Praktika für Schülerinnen und Schüler in ihrer freien Zeit an. Das kann eine Alternative zu Ferienarbeit sein. „Ob Ferienjob oder freiwilliges Praktikum – beide Formate bieten Jugendlichen wertvolle Erfahrungen und erste Einblicke in betriebliche Abläufe“, sagt Ercin Özlü, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Regionen und Kommunikation bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK). Eine Vergütung für ein freiwilliges Praktikum ist gesetzlich jedoch nicht vorgeschrieben, kann aber vom Arbeitgeber freiwillig gezahlt werden.