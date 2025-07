Ein Hauch von Hollywood im Egautal

An diesem Wochenende ist es wieder so weit: Die 48. Auflage des Filmfests in Ballmertshofen lockt erneut Filmfans aus nah und fern in den Dischinger Teilort. Mit zahlreichen Filmen, Vorführungen und Auftritten wird einmal mehr ein abwechslungsreiches Programm im Egautal geboten. Zudem sammeln die Veranstalter aktuell Spenden, um einen eigenen Film über die Geschichte des Filmfests zu ermöglichen. Und auch ein langgehegter Traum scheint ein Stück näher gerückt: Bob Dylan nach Ballmertshofen zu holen – zumindest auf die Leinwand.

Das Programm des Filmfests

Von Freitag, 1. August, bis Sonntag, 3. August, wollen die Organisatoren mit jeder Menge Kunst und Kultur das Publikum begeistern. Über 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden im Einsatz sein. Im Mittelpunkt des Helferteams steht einmal mehr die Familie Legner, die ursprünglich aus Ballmertshofen stammt und mittlerweile aus aller Welt zum Filmfest auf dem Härtsfeld anreist. „Sämtliche Helferinnen und Helfer kommen aus den verschiedensten Großstädten wieder hier her aufs Dorf für das Fest“, sagt Gründungsmitglied Udo Legner. Ganz nach dem Motto: Bringing it all back home.

Das Herzstück des Festivals sind natürlich die Filme. Insgesamt 13 Werke werden am Wochenende über die Leinwand flimmern – die meisten davon am Sonntag. Im Fokus stehen vor allem kleinere Produktionen aus Deutschland, Italien und Frankreich. Das unbestrittene Highlight des Samstags ist der für acht Oscars nominierte Film „Like A Complete Unknown“ mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle als Bob Dylan. „Wir sind unglaublich froh, den Film für das Festival gewonnen zu haben“, sagt Legner: „Aber uns sind auch die unbekannteren Filme, die nicht an die breite Masse geraten sind, wichtig.“

Abends folgt ein Konzert der Brass-Band „Moscht Mega“. Zuvor stehen ein Kinderfilm, der alljährliche Sebastian-Kneipp-Gedächtnislauf, sowie die Präsentation des Mitmachzirkus’ „Moskito“, der im Vorfeld gemeinsam mit den anwesenden Kindern gestaltet wird, an. Verschiedene Freizeitangebote komplettieren das Programm. Der große Höhepunkt des Freitags ist ein Kurzkonzert der Augsburger Band „Proviantbach“.

Freizeitaktivitäten wie Yoga sorgen für Abwechslung

Am Sonntag, dem letzten Tag des Festivals, sorgen weitere Freizeitaktivitäten für Abwechslung: etwa Yoga, ein Weißwurstfrühstück, das traditionelle Fußballderby zwischen Filmcrew und Dorfgemeinschaft sowie ein abschließendes Lagerfeuer. Natürlich darf auch der obligatorische Bob-Dylan-Vortrag nicht fehlen. „Der musikalische Aspekt gehört natürlich auch zum Filmfest dazu“, so Legner.

Spenden sammeln für den Film

Möglicherweise könnte das Filmteam bald selbst vor der Linse stehen. Mit Unterstützung des Leader-Förderprogramms könnte demnächst ein Film über die Geschichte des Ballmertshofer Filmfests entstehen. Da die Förderung jedoch nur 60 Prozent der Kosten abdeckt, ist die Familie Legner auf weitere Spenden angewiesen, um das Projekt zu realisieren. „Die Finanzierung ist fast zur Hälfte erreicht“, sagt Legner. Der Wunschtermin für die Premiere: das 50. Filmfest im Jahr 2027.