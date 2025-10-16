Finanzminister ehrt verdiente Feldgeschworene aus dem Kreis Dillingen

Anerkennung und Wertschätzung erfuhren insgesamt elf Feldgeschworene aus dem Landkreis Dillingen, die für ihr 40- und 50-jähriges ehrenamtliches Engagement eine Ehrenurkunde des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat erhalten haben. In einer Feierstunde in Eppisburg übergaben Landrat Markus Müller und die Leiterin des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Dillingen, Herta Rau, im Beisein von über 140 weiteren Feldgeschworenen aus dem Landkreis die Urkunden an sieben Geehrte persönlich.

„Die Zahl Sieben ist eine ganz besondere Zahl im Zusammenhang mit Feldgeschworenen“, so Müller in seiner Rede. „Siebener werden Feldgeschworene in manchen Gegenden bis heute genannt, denn es sollten in früheren Zeiten immer sieben an der Zahl in jeder Gemeinde sein.“ Der Hintergrund war, dass durch die ungerade Zahl sichergestellt war, dass bei Uneinigkeit eine klare Entscheidung gefällt werden konnte. „Auch wenn es heutzutage keine sieben mehr sind, die ihr Amt verrichten, so ist ihr Amt dennoch von herausragender Bedeutung“, betonte der Landrat.

Über 25.000 Feldgeschworene im Freistaat Bayern

Bayernweit engagieren sich laut Pressemitteilung über 25.000 Feldgeschworene. „Dieses Ehrenamt verlangt ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Ortskenntnis und Fingerspitzengefühl – und nicht zuletzt Vertrauen“, dankte Müller den Feldgeschworenen. „Und gerade dieses Vertrauen, das Sie sich in Ihren Gemeinden über Jahre hinweg erarbeitet haben, macht Ihre Tätigkeit so wertvoll.“ Zum Zeichen der Anerkennung kamen auch etliche Bürgermeister beziehungsweise deren Stellvertreter nach Eppisburg, und zwar von Syrgenstein, Lauingen, Dillingen, Holzheim, Mödingen, Villenbach und Wertingen.

Herta Rau ging auf die gute Zusammenarbeit zwischen den Feldgeschworenen, ihren Kommunen und dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung als „Hüter der Grenzen“ ein: „Sie helfen mit, dass Grenzzeichen beachtet werden und erhalten bleiben und dadurch das Eigentum gesichert wird“, sagte de Vermessungsobrräting und fügte hinzu: „Wir schätzen Ihre Arbeit sehr und wissen, was wir an Ihnen haben. Unsere moderne Messtechnik kann Ihr Wissen in Grundstücks- und Grenzangelegenheiten, Ihre Ortskenntnisse und auch die Mitwirkung bei der Abmarkung nicht ersetzen.“ Die Amtsleiterin endete mit einem Appell an die Anwesenden: „Wir brauchen Sie auch künftig! Daher möchte ich Sie alle auch weiterhin zur aktiven Nachwuchsgewinnung ermuntern.“

Müller und Rau übergaben schließlich im Auftrag des bayerischen Finanzministers Albert Füracker die Ehrenurkunden für 40-jähriges verdienstvolles Wirken als Feldgeschworener an folgende Personen: Heinrich Müller und Otto Spengler (beide aus Lauingen), Walter Bergmair (Riedsend), Manfred Burkhardt aus Syrgenstein, Josef Fischer (Possenried), Josef Kratzer und Anton Wenger jun. (beide Hirschbach). Nicht anwesend sein konnten Bernhard Berchtenbreiter (40 Jahre) sowie Bernhard Gaugler und Karl Zacher (jeweils 50 Jahre). (AZ)