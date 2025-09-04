68-Jährige in Mörslingen bei Spaziergang durch Schäferhund verletzt

Im Finninger Ortsteil Mörslingen ist es am Mittwochmorgen offenbar zu einer Hundeattacke gekommen. Das meldet die Polizei. Demnach sei gegen 7.20 Uhr eine 68-Jährige mit ihrem Hund in der Lutzinger Straße spazieren. Dort sei ein Schäferhund auf den Hund der 68-Jährigen zugekommen, berichten die Beamten. Zuerst hätten die beiden Hunde gespielt, doch anschließend habe der Hund die 68-Jährige angesprungen. Die stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie ging selbst zum Arzt. Dennoch ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Halter des Schäferhunds. (AZ)

