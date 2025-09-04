Icon Menü
Finningen : 68-Jährige in Mörslingen bei Spaziergang durch Schäferhund verletzt

Finningen

68-Jährige in Mörslingen bei Spaziergang durch Schäferhund verletzt

Die Frau stürzte, als sie der Hund ansprang. Jetzt ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.
    |
    |
    |
    In Mörslingen kam eine 68-Jährige zu Fall, als ein Schäferhund sie ansprang.
    In Mörslingen kam eine 68-Jährige zu Fall, als ein Schäferhund sie ansprang. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Im Finninger Ortsteil Mörslingen ist es am Mittwochmorgen offenbar zu einer Hundeattacke gekommen. Das meldet die Polizei. Demnach sei gegen 7.20 Uhr eine 68-Jährige mit ihrem Hund in der Lutzinger Straße spazieren. Dort sei ein Schäferhund auf den Hund der 68-Jährigen zugekommen, berichten die Beamten. Zuerst hätten die beiden Hunde gespielt, doch anschließend habe der Hund die 68-Jährige angesprungen. Die stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie ging selbst zum Arzt. Dennoch ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Halter des Schäferhunds. (AZ)

