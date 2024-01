Finndonia startet fulminant in die neue Faschingssaison

Die Faschingsgesellschaft bietet beim Hofball im Schlössle ein großes Spektakel. Gefeiert wird bis in die Morgenstunden.

Eine glanzvolle Show hat die Faschingsgesellschaft Finndonia den Besuchern beim Hofball im Landgasthof "Zum Schlössle" geboten. Im Vorfeld waren sämtliche Tickets bereits nach kurzer Zeit vergriffen, was die Vorfreude auf den festlichen Auftakt der Faschingssaison umso mehr steigerte.

Hauptakteure des Abends waren zweifelsohne das charmante kleine Prinzenpaar Leonie I. (Birkner) und Sebastian I. (Sauler), beide stolze Mörslinger. Leonie, bereits als Gardemädchen und im Showtanz erprobt, führte gemeinsam mit dem frisch gebackenen Prinzen Sebastian I. die Finndonia an. Das Faible des kleinen Prinzen für den Fasching wurde schon bei seiner Geburt offenbar, denn er erblickte am 11.11. das Licht der Welt. Die beiden kleinen Regenten präsentierten sich in schillernden türkisfarbenen Kleidern und eroberten die Herzen der Gäste im Sturm. Ihnen folgte das große Prinzenpaar Swenja I. (Zinowsky) und Manuel II. (Mengele), die nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben ein perfektes Paar sind. In atemberaubenden blauen Gewändern, passend zur Farbe der Finndonia, verzauberten sie das Publikum. Das Highlight des Abends war zweifellos der Prinzenwalzer der beiden Paare. Mit eleganten Hebefiguren und romantischen Drehungen entführten sie die Zuschauer in eine märchenhafte Welt.

Die Minigarde und auch die Minions begeisterten die Zuschauer und Zuschauerinnen mit ihren farbenfrohen Kostümen und ihrer Tanzeinlage. Die Prinzengarde präsentierte sich zum ersten Mal in neuem Gewand und verzauberte das Publikum mit einem perfekten Tanz aus traditionellen Elementen und moderner Ästhetik. Der kleine Showtanz, der sich kreativ an dem Buch "Die Schule der magischen Tiere" orientierte, brachte eine magische Atmosphäre auf die Bühne. Mit einer perfekt auf die Musik abgestimmten Choreografie zogen die Tänzer und Tänzerinnen das Publikum in ihren Bann.

Finningens Bürgermeister überreicht symbolisch den Rathausschlüssel

Mit humorvollen Reimen ehrte Bürgermeister Friegel die Prinzenpaare. Symbolisch überreichte er den Schlüssel des Rathauses an die kleinen und großen Regenten. Die Teenies entführten die Gäste in die Welt schneller Autos, während der große Showtanz mit dem Motto "High School Musical" die Besucher und Besucherinnen auf eine nostalgische Reise durch die Zeit der Wildcats und East High entführte. Das Doppeltanzmariechen – Jara Huber und Emelie Jahn – verlieh dem Abend eine Extraportion Glanz und setzte die bunte Welt des Regenbogens in Szene.

Die ausgelassene Stimmung hielt auch nach dem Programm an, und die Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden den gelungenen Auftakt in die Faschingssaison. Dieser Hofball der Finndonia wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

