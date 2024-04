Finninger Lagerhaus wird saniert

Bei der zweiten Bürgerversammlung geht es auch um mögliche Bauplätze und geplanten Straßenbau in der Gemeinde.

Die wichtigen Themen, die schon die Menschen in Mörslingen bewegt haben, sind auch bei der zweiten Bürgerversammlung in Finningen wichtig. Bürgermeister Klaus Friegel berichtet so auch am Dienstagabend über den aktuellen Stand der Klagen gegen das Wasserschutzgebiet in Höchstädt und die hohe Schuldenlast der Gemeinde an den Sanierungskosten der Grund- und Mittelschule Höchstädt. Finningens Anteil an den insgesamt 24 Millionen Euro liegt bei 2,5 Millionen Euro. Das sei auch die Hauptursache, warum die nächsten Jahre "mit Sicherheit nicht mehr so rosig aussehen" werden. Auch in Oberfinningen war das Interesse an der Versammlung groß: 95 Bürgerinnen und Bürger kamen im Schützenheim zusammen.

So viele Bauplätze gibt es in Finningen

Friegel hat Informationen über das neue Baugebiet "Ziegelberg Ost" in Finningen: Die Erschließung sei in vollem Gange. Die Aufträge für die Baustraße, Kanalisation und Straßenbau wurden vergeben. Nach der Vermessung könnten dann alle zehn verbindlich reservierten Bauplätze verkauft werden. Von den 26 erschlossenen Bauplätzen sind dann noch 16 zum Verkauf verfügbar.

Ein Raum für die Jäger

Außerdem teilt Friegel mit, dass das alte Lagerhaus in Unterfinningen für 150.000 Euro saniert werden soll. Nachdem sich die Gemeinde vergangenes Jahr ein Streugutlagersilo gekauft hat, wird das alte Lagerhaus größtenteils nicht mehr gebraucht. Nun soll ein Teil den Traktorfreunden Finningen zur Verfügung gestellt werden. Einer der anwesenden Bürger bringt daraufhin die Bitte an den Bürgermeister, den noch übrigen Raum der Jagdgesellschaft Finningen zu überlassen. Sie bräuchten noch einen Unterstellplatz für Gerätschaften. Ein anderer Bürger will wissen, ob der für 2025 geplante Glasfaserausbau in Finningen für jedes Haus vorgesehen ist. Die Antwort des Bürgermeisters lautet: Ja.