Finninger Landjugend hat 50. Geburtstag

Wenn das kein Grund zu feiern ist: Die Finninger Landjugend blickt auf ihre 50-jährige Vereinsgeschichte zurück. Das Jubiläumswochenende startete mit einem Beer-Pong-Turnier. Zahlreiche Mitglieder und Freunde der Landjugenden aus der Umgebung nahmen daran teil und sorgten für einen guten Auftakt.

Der Sonntag begann mit einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Johannes unter dem Thema „Weg“. Im Mittelpunkt stand der Weg, den die Landjugend Finningen in den vergangenen 50 Jahren gegangen ist – ein Weg voller Erinnerungen, Herausforderungen und Dankbarkeit. In einem symbolischen Gabengang wurden dabei verschiedene Zeichen auf den Weg gelegt: So lag ein Joker auf dem Weg, als Zeichen für Gemeinschaft und Spiel – in Anlehnung an die alljährlichen „Spiel ohne Grenzen“, an denen die Landjugend Finningen regelmäßig mit großer Freude teilnimmt. Ebenso wurden Lebkuchen als Gabe niedergelegt, stellvertretend für das soziale Engagement der Landjugend, insbesondere im Einsatz für hilfsbedürftige Menschen.

Icon Vergrößern Der Kirchenschmuck in der Kirche St. Johannes zu dem Thema „Weg“. Foto: Andrea Hohenstatter Icon Schließen Schließen Der Kirchenschmuck in der Kirche St. Johannes zu dem Thema „Weg“. Foto: Andrea Hohenstatter

Im Anschluss an den Gottesdienst lud das schöne Wetter zum gemütlichen Beisammensein im Pfarrgarten ein. Dort gab es zur Feier des Tages ein Weißwurstfrühstück. Auch Kaffee und Kuchen durften nicht fehlen – ebenso wenig wie das Highlight des Nachmittags: ein unterhaltsames Quiz rund um die Geschichte der Landjugend. Besonders erfreulich war dabei die Teilnahme ehemaliger Vorsitzender der Landjugend Finningen, die ihr Wissen einbrachten.

