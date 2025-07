Frau stürzt nahe Finningen vom E-Bike und wird schwer verletzt

Bei einem Radsturz erlitt eine 64-jährige Fahrradfahrerin in Finningen schwere Verletzungen. Gegen 9 Uhr befuhr die 64-Jährige laut Polizei mit ihrem Pedelec den Fahrradweg aus Richtung Amerdingen kommend in Richtung Finningen. In der Hofmarkstraße stürzte sie von ihrem Pedelec. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Am Pedelec entstand offenbar kein Schaden. (AZ)

