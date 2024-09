Sattelzug-Fahrer fährt in Finningen gegen Vordach und flieht

In Finningen ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 12.45 Uhr war ein 54-Jähriger mit einem Sattelzuggespann in der Hauptstraße gegen das Vordach einer Lagerhalle gefahren. Der Mann entfernte sich laut Polizeibericht anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht.

Der Sachschaden in Finningen liegt bei etwa 6000 Euro

Der Eigentümer der Lagerhalle nahm die Verfolgung auf und konnte den 54-Jährigen schließlich stellen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 54-Jährigen. (AZ)