Finningen

vor 20 Min.

Starke Oldtimer messen ihre Kräfte beim Bremswagenziehen in Unterfinningen

Plus Alte Schlepper begeistern beim Bremswagenziehen der Traktorenfreunde Finningen am Sonntag die Fans und das Publikum.

Von Susanne Klöpfer

Die Traktoren knattern, die Fahrer blicken konzentriert und die Zuschauer staunen, während die Sonne auf das Feld in Unterfinningen brennt. Beim Bremswagenziehen dreht sich alles um Traktoren. Etwa 50 Oldtimer, aber auch moderne Schlepper sind zum Fest der Traktorenfreunde Finningen gekommen. Dabei schleppen die teilweise bis zu 70 Jahre alten Trecker mit langsamer Fahrgeschwindigkeit einen mit Gewichten beladenen Bremswagen möglichst weit. Wer am weitesten kommt, der hat gewonnen. Schafft ein Traktor die ganze Bahnlänge von 100 Metern ohne zu stoppen, dann hat er einen sogenannten "Full Pull" erreicht.

Dabei müssen die Fahrer auf einiges achten. Dabei helfen ein kleiner Gang, wenig Druck in den Reifen und ein Fahrer, der weiß, was er macht, wie der Vorsitzende der Traktorenfreunde Finningen Lukas Mengele erklärt. "Man kann den besten Bulldog haben, wenn der Fahrer nicht weiß, was er macht, dann bringt ihm das auch nichts", sagt der 27-Jährige, der am Rand der Wettkampfbahn steht.

