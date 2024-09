Wilderer schießt einen Rehbock

Die Polizei sucht nach einem Wilderer im Raum Finningen. Der Inspektion in Dillingen war am Donnerstagmorgen mitgeteilt worden, dass ein toter Rehbock auf einem Feldweg lag, der in Verlängerung der Straße „Am Ziegelberg“ in östliche Richtung führt. Der Rehbock wies eine Schussverletzung auf.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Jagdwilderei

Die Polizei erfuhr vom zuständigen Jagdpächter, dass das Tier nicht durch eine dort jagdberechtigte Person geschossen worden war. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Wer in der Nacht auf Donnerstag die Tat bei Finningen beobachtet hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Dillingen, 09071 / 56 - 0, melden. (AZ)