Zwei Personen bei Unfall in Finningen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße DLG 15 Höhe Finningen erlitten ein 24-jähriger Autofahrer und seine 23-jährige Beifahrerin Samstagnacht leichte Verletzungen.

Gegen 2.15 Uhr befuhr der 24-Jährige mit seinem Auto die Kreisstraße in Richtung Mörslingen. Auf Höhe der Brunnenmühle verlor der er im Kurvenbereich aufgrund eines querenden Wildschweins die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Steinbrocken. Anschließend kollidierte das Auto mit einem Apfelbaum, der aufgrund des Aufpralls entwurzelt wurde. Im Fahrzeug lösten die Airbags aus. Der Wagen kam dann in einem Feld zum Stehen. Beide Autoinsassen zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es im Polizeibericht. Am Auto entstand Totalschaden von rund 20.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Für die Maßnahmen vor Ort war die Feuerwehr Finningen mit 17 Einsatzkräften. (AZ)