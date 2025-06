Ist der Waller eine Gefahr im Landkreis Dillingen?

Lange Barteln, kleine Augen, ein breites Maul und oftmals eine beeindruckende Größe – so lässt sich der europäische Wels, auch Waller genannt, beschreiben. Tiere jenseits der Zwei-Meter-Marke ziehen Fischerinnen und Fischer in der Region gelegentlich aus größeren Fischweihern und Badeseen. Bei vielen Schwimmern und Schwimmerinnen stellt sich bei dem Gedanken, den See mit einem solchen Koloss zu teilen, ein flaues Gefühl im Magen ein. „Was, wenn er zubeißt?“ Das ist kürzlich im Brombachsee, einem beliebten Touristenziel im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, geschehen. Fünf Badegäste trugen Verletzungen davon und wurden medizinisch behandelt. Das Verhalten sei jedoch untypisch für die Tiere – mit einer Ausnahme.

