Food-Festival in Dillingen: Wenn die Heimat Dillikat schmeckt

„Radler aus, Wasser aus, Dunkles aus – da brauchen wir neue Kästen“ sagt Stadt- und Kreisrat Joachim Hien bereits am Mittag und freut sich. Selbstredend, dass das Vorstandsmitglied des eingetragenen Vereins Dillikat umgehend für Nachschub sorgt. Denn mit kulinarischen und musikalischen Leckerbissen lockten die Veranstalter am Sonntag wieder zahlreiche Besucher in den Dillinger Taxispark. Der letzte Sonntag im August verwöhnte die Besucher zudem – anders als im vergangenen Jahr - mit elf Sonnenstunden und 23 Grad Spätsommerwärme.

