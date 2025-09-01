Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Food-Festival in Dillingen: Wenn die Heimat Dillikat schmeckt

Dillingen

Food-Festival in Dillingen: Wenn die Heimat Dillikat schmeckt

Das Festival mit musikalischen und kulinarischen Leckerbissen aus der Region lockte am Sonntag bei Sonnenschein zahlreiche Besucher in den Dillinger Taxispark.
Von Hans Gusbeth
    • |
    • |
    • |
    Beim Dillikat-Festival gab es Live-Musik und Nahrungsmittel aus der Region.
    Beim Dillikat-Festival gab es Live-Musik und Nahrungsmittel aus der Region. Foto: Hans Gusbeth

    „Radler aus, Wasser aus, Dunkles aus – da brauchen wir neue Kästen“ sagt Stadt- und Kreisrat Joachim Hien bereits am Mittag und freut sich. Selbstredend, dass das Vorstandsmitglied des eingetragenen Vereins Dillikat umgehend für Nachschub sorgt. Denn mit kulinarischen und musikalischen Leckerbissen lockten die Veranstalter am Sonntag wieder zahlreiche Besucher in den Dillinger Taxispark. Der letzte Sonntag im August verwöhnte die Besucher zudem – anders als im vergangenen Jahr - mit elf Sonnenstunden und 23 Grad Spätsommerwärme.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden