Geld für Kirchensanierungen und Sagenbuch des Landkreises Dillingen

Gute Nachrichten für den Stimmkreis Augsburg-Land/Dillingen: Die Koalition von CSU und Freien Wählern hat aktuell die Liste mit den gemeinsamen Fraktionsinitiativen, die im Staatshaushalt 2025 berücksichtigt werden, beschlossen. Ziel ist es, bayernweite Akzente zu setzen und wichtige örtliche Anliegen in den Fokus zu rücken. Mit dabei sind einige Projekte in der Region, wie Landtagsabgeordneter Manuel Knoll (CSU) mitteilt.

„Rund zwei Drittel unserer Fraktionsinitiativen gehen in den ländlichen Raum“, sagt Knoll. „Damit unterstützen wir besonders Projekte, die unmittelbar vor Ort wirken.“ Oft seien es gerade kleinere Initiativen in den Kommunen, bei denen der Staat mit vergleichsweise wenig Geld viel für das Gemeinwohl bewirken könne. In den Stimmkreis Augsburg-Land/Dillingen fließt insgesamt gut eine Million Euro, wie Knoll informiert. Folgende Maßnahmen können damit im Landkreis Dillingen gefördert werden:

Im Bereich Denkmalschutz erhält die Stadtpfarrkirche St. Martin in Gundelfingen 200.000 Euro für die statische Instandsetzung. Damit können die notwendigen Arbeiten am Gebälk im Gesamtdachbereich abgeschlossen werden. „Die Herausforderungen für die Kirchengemeinden im Bereich Denkmalschutz sind enorm. Um den Erhalt unserer Kulturgüter zu sichern, ist eine bessere Ausstattung erforderlich“, so Knoll.

So fließen auf seine Initiative auch 100.000 Euro in die Innensanierung der katholischen Pfarrkirche St. Vitus in Reistingen, Gemeinde Ziertheim.

Für das multifunktionale Dorfgemeinschaftshaus in Fristingen ist ebenfalls eine Förderung vorgesehen. MdL Knoll hatte sich dafür eingesetzt und freut sich, dass insgesamt 200.000 Euro für die Maßnahme eingeplant sind.

-Die Ökumenische Sozialstation im Landkreis Dillingen wird mit insgesamt 150.000 Euro gefördert. Damit können 15 Plätze für die Tagespflege mit Schwerpunkt für an Demenz erkrankte Gäste inklusive Prävention errichtet werden, kombiniert mit einer

Begegnungsstätte und Geschäftsstelle.

Für die Klimatisierung des neuen Caritas-Zentrums in Dillingen ist eine Ergänzungsfinanzierung in Höhe von 70.000 Euro aus Mitteln der Fraktionsinitiative vorgesehen.

Für die Wiederauflage des Schwäbischen Heimatbuchs „Sagen des Landkreises Dillingen“ sind Gelder in Höhe von 50.000 Euro eingeplant. Ziel ist es, das erstmals im Jahr 1971 erschienene Buch mit modernen, qualitativ hochwertigen Illustrationen einer regionalen Künstlerin und Sagen des Altlandkreises zu ergänzen, um die Erzählungen der Region, die oftmals auch nur mündlich überliefert wurden, zu sammeln und für die Nachwelt zu sichern.

Mit Fraktionsinitiativen von mehr als 90 Millionen Euro runden die Landtagsfraktionen von CSU und Freien Wählern den Nachtragshaushalt 2025 ab. Sie sollen am 9. April vom Landtag beschlossen werden. Landtagsabgeordneter und Digitalminister Fabian Mehring sowie Landtagsabgeordnete Marina Jakob (FW) weisen in diesem Zusammenhang auf die Fraktionsinitiative zur Digitalisierung im Schießsport und Schützenwesen hin. Gegenwärtig stehen die Entwicklung eines anwenderfreundlichen, digitalen Meisterschafts- beziehungsweise Wettkampfprogramms auf der Agenda ebenso wie die Digitalisierung der waffenrechtlichen Bedürfnisanträge. (AZ)