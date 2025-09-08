Frank Mayr ist neues Mitglied im Finninger Gemeinderat

Im Mittelpunkt der ersten Sitzung des Finninger Gemeinderats nach den Ferien stand eine Personalie: Bürgermeister Klaus Friegel vereidigte den neuen Gemeinderat Frank Mayr als Listennachfolger von Stefan Senning, der im Juni gestorben ist. Zuvor hatte der Rathauschef das neue Ratsmitglied dem Gremium vorgestellt und mit seiner neuen Aufgabe als Gemeinderat vertraut gemacht. Anschließend informierte Friegel die Gemeinderäte über die Nachbesetzung der Ausschüsse und der sonstigen Gremien.

Es folgte die Beschlussfassung zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bau eines Einfamilienhauses im Gemeindeteil Mörslingen. Dem Antrag zum Bau einer Reithalle in Finningen verweigerte das Gremium die Zustimmung. Grund war „die unzureichende Bau- und Nutzungsbeschreibung“.

Der Erlass einer Stellplatzsatzung war ebenfalls Thema im Finninger Rat

Bürgermeister Friegel stellte den Ratskollegen die vorgesehenen Änderungen des Bebauungsplans „Ziegelberg Ost“, Gemarkung Unterfinningen, vor. Nach kurzer Diskussion stimmten die Ratsmitglieder den Änderungen geschlossen zu, ebenso wie beim Erlass einer Stellplatzsatzung. Friegel erläuterte, dass seit dem Jahr 2025 Stellplatzsatzungen von den Kommunen erstellt werden müssen. Der Bayerischen Gemeindetag habe Mustersatzungen für die Kommunen erarbeitet. Sie sollten auch von der Gemeinde Finningen in Anspruch genommen werden. Wie Friegel erläuterte, werde die Anzahl der Stellplätze bereits in den Bebauungsplänen geregelt. Ansonsten müssten pro Nutzungseinheit in der Regel zwei Stellplätze vorhanden sein, wobei die Stellplätze in Garagen oder Carports einbezogen werden.

Markus Grob ist Wahlleiter bei der Kommunalwahl, Marion Wölfle Stellvertreterin

Die Berufung eines Wahlleiters und dessen Stellvertreters für die Gemeinde Finningen zur Kommunalwahl am 8. März 2026 war ebenfalls Thema. Das Finninger Gremium schloss sich der Stadt Höchstädt an, die bereits Markus Grob als Wahlleiter bestimmt hat. Stellvertreterin ist Marion Wölfle. Anschließend stimmte der Gemeinderat dem Antrag des Vereins Traktorfreunde Finningen auf einen Zuschuss der Gemeinde über 250 Euro für die Oldtimer-Feldtage zu.