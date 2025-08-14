Ihr Auto geriet auf die Gegenfahrbahn: Frau stirbt nach Unfall bei Bachhagel

Eine 42-jährige Frau ist am Dienstag bei Bachhagel tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei befuhr sie mit dem Auto gegen 13 Uhr die Staatsstraße 1082 von Ballmertshofen in Richtung Bachhagel. Kurz vor Burghagel geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Warum, ist noch unklar. Sie krachte in das Fahrzeug einer entgegenkommenden 58-Jährigen. Dahinter befand sich das Auto einer 34-Jährigen, die deshalb auf den Pkw der 58-Jährigen auffuhr.

42-Jährige stirbt bei schwerem Autounfall in Bachhagel

Die 42-Jährige wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb, teilt die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte die 58-Jährige aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Augsburg. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt. Nach Informationen unserer Redaktion soll sie schwanger sein.

Alle drei Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße musste für etwa fünf Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wittislingen, Bachhagel, Burghagel, Oberbechingen, Syrgenstein, Landshausen und Staufen unterstützten vor Ort.

Die Ursache des Autounfalls in Bachhagel wird ermittelt

Am Mittwochvormittag gibt es noch keine Neuigkeiten zur Unfallursache, sagt der Dillinger Polizeioberkommissar Vitalij Leibel. Die Ermittlungen laufen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Auf dieses Gutachten werde sich Leibel zufolge vieles stützen. In der Regel nehme das aber auch viel Zeit in Anspruch. Die Ermittlungen könnten sich Wochen oder sogar Monate ziehen.

Die Unfallbeteiligten sollen so bald wie möglich vernommen werden, erklärt Leibel. Mindestens eine der Betroffenen befinde sich derzeit noch in Behandlung. Es habe jedoch sowohl bei der 34-Jährigen als auch der 58-Jährigen zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr bestanden.

Im Moment komme es häufig zu Unfällen in der Region – teilweise auch zu schweren, sagt Leibel. Der tödliche Unfall in Bachhagel sei in jüngster Vergangenheit aber der „extremste Ausreißer“ gewesen.