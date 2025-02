Frauen-Frühstück im Café Holzbock: Gleichstellung und Austausch zum Frauentag

Der Internationale Frauentag, der am 8. März ansteht, wird auch in Dillingen zelebriert. Nämlich mit einem „Frühstück der Frauen“ im Café Holzbock am Sonntag, 9. März, um 9 Uhr. Im Fokus steht das Motto: „Machen, was nötig ist: Gleichstellung jetzt!“.

Weil der Frauentag in diesem Jahr auf einen Samstag fällt und an diesem Tag viele beschäftigt seien, habe man die Veranstaltung auf den Sonntag geschoben. Davon berichtet Ursula Poser als Initiatorin. Hinter dem Frühstück steckt die SPD im Landkreis Dillingen. Doch die Partei sei in diesem Fall ganz egal: „Es geht darum, sich zu treffen und sich auszutauschen.“

Zwei Rednerinnen sprechen beim Frauen-Frühstück in Dillingen

Poser zufolge findet das Frühstück bereits seit vielen Jahren statt. Nach der Corona-Pandemie lebte die Aktion wieder auf, Regelmäßigkeit kehrte ein. Im vergangenen Jahr hat die Veranstaltung noch im Cafesito in Dillingen stattgefunden. Nun war man auf der Suche nach einer neuen Location, da das Café sonntags geschlossen hat. Da bot sich das Café Holzbock in der Kapuzinerstraße an, wie Poser sagt.

Ihr zufolge wird das „Frühstücken, Ratschen und sich Austauschen“ an diesem Sonntag im Zentrum stehen. Aber auch zwei Rednerinnen werden zu Wort kommen. So spricht Mirjam Steiner, Bürgermeister von Syrgenstein, über Gleichberechtigung. Und Brigitte Schöllhorn, Leiterin der Bücherei Dillingen, wird Literatur aus diesem Themenbereich vorstellen.

Eine Rede und Literatur zum Thema Gleichstellung

Poser betont, dass alle Frauen eingeladen sind – egal, welcher Stand und welches Alter. Einmal, erinnert sie sich mit einem Lachen, habe auch ein Mann versucht, teilzunehmen. „Das ist ihm aber nicht gelungen“, sagt die Initiatorin. Da sei er ganz traurig gewesen. Sie verweist an dieser Stelle auf den Internationalen Männertag, der am 19. November stattfindet.

Frauen, die an dem Frühstück im Holzbock teilnehmen möchten, sollten sich wegen der begrenzten Plätze verbindlich bis Samstag, 1. März, anmelden. Telefonisch ist das bei Vera Schneider unter 09073/2150 oder Ursula Poser unter 09071/727054 möglich.