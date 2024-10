Der Lutzinger Gemeinderat beschließt Erhöhung der Friedshofsgebühren

Die Friedhofsgebühren in Lutzingen steigen. Das hat der Gemeinderat bei der Sitzung am vergangenen Montag beschlossen. „Wir haben festgestellt, dass in der Vergangenheit nur etwa 60 Prozent der Kosten gedeckt waren“, erklärt Bürgermeister Christian Weber den Beschluss. 704 Euro kostet eine Erdbestattung ab dem zehnten Lebensjahr, zusätzlich fällt eine jährliche Nutzungsgebühr von 53 Euro an, bei einem Familiengrab 84 Euro. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Januar 2025 bis zum Jahr 2029.

