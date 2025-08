Letzte Frist fürs Höchstädter Tierheim läuft ab: Kommt jetzt die Zwangsräumung?

Am Freitagvormittag ist es ruhig am Höchstädter Tierheim. Nichts lässt vermuten, dass am Tag zuvor eine wichtige Frist abgelaufen ist. Schon wieder eine. Bis zum 31. Juli hatte das Dillinger Landratsamt dem Tierschutzverein Zeit gegeben, um eine andere Bleibe für die restlichen Tiere zu finden. Der Tierschutzverein hatte eine Tierhalteerlaubnis beantragt und sich wiederholt über die baulichen Zustände beklagt. Wegen der baulichen Mängel untersagte das Landratsamt schließlich die Tierhaltung, bis die Mängel behoben sind – und drohte mit Zwangsräumung, falls der Tierbestand bis Ende Juli nicht aufgelöst wird. Mitte Juli hatte die Vorsitzende des Tierschutzvereins dann zum Gegenangriff geblasen und in einem Offenen Brief zahlreiche Fragen ans Landratsamt geschickt. Darin ist von „Behördenwillkür“, „Dienstvergehen“ und „Amtsmissbrauch“ die Rede. Was sagt das Landratsamt dazu?

